Per il weekend dell'Immacolata crollano le temperature

Situazione sinottica che vede l'alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale mentre correnti fresche e instabili raggiungono l'Europa e anche l'Italia dai quadranti nord-occidentale. Nel corso dei prossimi giorni condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Centro-Sud dove avremo piogge sparse e anche un po' di neve a quote medie lungo l'Appennino. Clima più freddo nella seconda parte della settimana con temperature di qualche grado sotto media. Alle porte del prossimo weekend ecco poi una breve rimonta dell'alta pressione con aumento delle temperature. Attenzione però perché gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una discesa di aria artica a partire dal weekend dell'Immacolata. Potrebbe così aprirsi nei giorni a seguire una fase di maltempo invernale per la nostra Penisola con clima freddo e neve a quote basse.

Previsioni meteo per oggi

Al nord. Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolate precipitazioni sulle Alpi orientali. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati sulle regioni di nord-ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità compatta specie tra Romagna e Triveneto.

Al centro. Al mattino tempo stabile con cieli a tratti coperti. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo isolati piovaschi sul basso Lazio. Peggiora nella notte sulle regioni Adriatiche con precipitazioni sparse.

Al sud e sulle isole. Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con qualche pioggia tra Calabria e Sicilia orientale. Al pomeriggio ancora isolate piogge sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo ancora qualche pioggia tra Campania e Sicilia. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in diminuzione.

Previsioni meteo per domani

Al nord. Al mattino tempo stabile con molte nubi, anche basse e compatte in Pianura Padana, maggiori schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e addensamenti bassi o foschie in Pianura padana.

Al centro. Al mattino precipitazioni sparse sul versante adriatico con neve a quote medie in Appennino, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte ancora piogge e acquazzoni tra Marche e Abruzzo con neve sui rilievi fin verso i 1000-1300, asciutto altrove con anche ampie schiarite sulla Toscana.

Al sud e sulle isole. Al mattino nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni con possibilità di locali piovaschi specie sui settori costieri. Al pomeriggio instabilità in graduale aumento con piogge e acquazzoni da isolati a sparsi. In serata e nella notte tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni e neve sull'Appennino molisano fin verso i 1400-1500 metri. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in generale diminuzione. AGI