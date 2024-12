Ancora piogge e temporali ma meteo in miglioramento

Vasta circolazione depressionaria presente tra Balcani, Mediterraneo centrale e Penisola Iberica con aria fredda di estrazione polare. Questo porta ancora condizioni meteo instabili in Italia con piogge e temporali sparsi nelle prossime ore, soprattutto al Centro-Sud. Graduale miglioramento del tempo nei prossimi giorni ma sul finire della settimana diversi modelli mostrano il passaggio di un nuovo impulso instabile che potrebbe portare maltempo soprattutto sulle regioni centrali.

Temperature che resteranno attorno alle medie del periodo almeno fino al weekend con clima dunque tipicamente invernale per la nostra Penisola. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che dopo il transito di un blando fronte freddo nel fine settimana confermano il ritorno dell'alta pressione, più o meno subito dopo metà mese.

Previsioni meteo per oggi

Al nord: al mattino cieli a tratti coperti con deboli precipitazioni sulla Romagna. Al pomeriggio deboli nevicate sull'Appennino settentrionale dai 600 metri, nessuna variazione altrove. In serata ancora qualche fenomeno tra Emilia Romagna e basso Piemonte, nevoso dai 700 metri; stabile ma coperto sui restanti settori.

Al centro: cieli nuvolosi al mattino con isolati piovaschi sul basso Lazio. Al pomeriggio qualche precipitazione tra Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti sostanziali con ancora qualche piovasco sui versanti Adriatici.

Al sud e sulle isole: al mattino fenomeni anche intensi tra Molise, Campania e Puglia, piogge sparse altrove con neve sui rilievi dai 1100 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni tra Campania, Basilicata, Sicilia occidentale e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni alternate a schiarite. Temperature minime e massime generalmente stazionarie.

Previsioni meteo per domani

Al nord: al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio qualche nube di passaggio ma ancora tempo asciutto. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, ma anche nebbie e foschie in Pianura Padana.

Al centro: al mattino tempo per lo più stabile con nuvolosità alternata a schiarite, salvo possibili piovaschi sui settori costieri sia tirrenici che adriatici. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, non esclusi residui piovaschi sulle coste.

Al sud e sulle isole: al mattino locali piovaschi lungo i settori tirrenici e possibili anche su coste tra Molise e Puglia settentrionale, soleggiato altrove. Al pomeriggio poche variazioni con dei maggiori disturbi nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo locali piovaschi sui settori costieri. Possibili isolate piogge nella notte sulle Isole Maggiori. Temperature minime stabili o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve rialzo specie al Centro-Sud. AGI