In arrivo freddo e pioggia sull'Italia

Un nuovo impulso instabile sta per raggiungere la nostra Penisola dove porterà un peggioramento delle condizioni meteo. Prossime ore con maltempo sulla Sardegna mentre sul resto dell'Italia avremo tempo asciutto con ampie schiarite. Tra venerdì e sabato peggioramento che interesserà soprattutto il Centro-Sud con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni più deboli in arrivo al Nord con locali nevicate soprattutto su Alpi occidentali e Appennino settentrionale, anche sotto i 1000 metri. Prossimo weekend che vedrà poi transitare un modesto fronte freddo con temperature in calo di qualche grado tra Sabato e Domenica.

Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano poi nel corso della prossima settimana l'espansione sul Mediterraneo di un robusto anticiclone con tempo più asciutto e clima più mite, specie in quota.

Previsioni meteo per oggi

Al nord.

Al mattino tempo stabile con banchi di nebbia estesi lungo la Pianura Padana, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con visibilita' ridotta lungo la Pianura Padana.

Al centro.

Al mattino nuvolosita' alternata a schiarite, con maggiori addensamenti lungo le regioni Adriatiche. Al pomeriggio attese anche velature in transito sul Lazio. In serata e in nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al sud e sulle isole.

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, cieli coperti sulla Sardegna con deboli piogge sparse. Al pomeriggio nuvolosita' in generale aumento con precipitazioni sulla Sicilia. In serata cieli coperti su tutti i settori con piogge sulle Isole Maggiori; fenomeni temporaleschi sulla Sardegna nella notte. Temperature minime in generale diminuzione; massime in lieve calo al nord, stabili o in aumento al centro-sud.

Previsioni meteo per domani

Al nord.

Al mattino cieli nuvolosi ma con tempo asciutto, schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con tempo ancora asciutto. Tra la serata e la notte precipitazioni in arrivo anche su parte del Nord con neve oltre i 700-1000 metri su Appennino settentrionale e Alpi occidentali, più asciutto tra Lombardia e Trentino Alto Adige.

Al centro.

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge in arrivo sul versante tirrenico con neve sui rilievi oltre i 1700 metri. In serata e in nottata precipitazioni in estensione su tutte le regioni con quota neve in deciso rialzo.

Al sud e sulle isole.

Al mattino tempo stabile ma con molte nubi in transito. Peggiora al pomeriggio sulle regioni peninsulari con piogge sparse, variabilita' asciutta sulle Isole Maggiori. In serata e nella notte ancora maltempo al Sud e locali fenomeni anche su Sardegna e Sicilia. Temperature minime stabili o in generale aumento, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori. AGI