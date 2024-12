Le temperature miti hanno le ore contate

Un robusto promontorio anticiclonico domina tra Mediterraneo ed Europa centro-occidentale con valori di pressione al suolo intorno ai 1035 hPa. Questo, secondo il Centro Meteo Italiano, manterrà condizioni stabili e asciutte in Italia almeno tra oggi e domani, ma con presenza di nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure specie quelle del Nord e anche su quelle del Centro domani. Temperature in aumento su tutta la Penisola con valori termici anche di 7-8 gradi sopra le medie del periodo. Clima mite soprattutto in montagna con lo zero termico oltre i 3000 metri, portando ad una parziale fusione del manto nevoso.

Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che propongono comunque un cambio di scenario nella seconda parte della settimana con massimi di pressione verso l'Atlantico e un affondo polare sul Mediterraneo entro la giornata di venerdì, portando un rapido peggioramento prima al Nord e poi al Centro-Sud accompagnato da un deciso calo termico e con neve sui rilievi.

Previsioni meteo per oggi

Al nord. Tempo stabile nel corso della giornata ma con nebbie e nubi basse al mattino su coste e pianure. Al pomeriggio nuvolosita' alternata a schiarite, piu' ampie su Alpi e Prealpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con foschie o banchi di nebbia.

Al centro. Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, da segnalare solo isolati banchi di nebbia o foschia sulle vallate interne. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

Al sud e sulle isole. Assenza prevalente di nuvolosita' sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Temperature minime e massime stabili o in rialzo da Nord a Sud.

Previsioni meteo per domani

Al nord. Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste e pianure e maggiori schiarite sui rilievi alpini. Possibili pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con foschie, banchi di nebbia e nubi basse su coste e pianure.

Al centro. Tempo stabile al mattino ma con molta nuvolosita' bassa tra Toscana, Umbria e Marche e maggiori schiarite tra Lazio e Abruzzo. Possibili pioviggini sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora stabilita' diffusa con nubi basse tra Toscana, Umbria e Marche e locali addensamenti anche sul resto del Centro.

Al sud e sulle isole. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e il transito di qualche velatura. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in lieve calo su tutta la Penisola. AGI