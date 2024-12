Il maltempo lascia l'Italia e si prepara un Capodanno al caldo

Un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo sta favorendo un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche in Italia. Residue piogge e nevicate interessano solo alcune aree isolate del Paese. La giornata di Santo Stefano, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, vedrà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo in tutto il Paese.

Ampie schiarite si faranno strada nel pomeriggio, segnando l'inizio di un periodo di stabilità atmosferica. Le temperature tenderanno a salire gradualmente, avvicinandosi ai valori medi stagionali nei giorni successivi. Le previsioni indicano "che il Capodanno sarà caratterizzato da una predominanza di alta pressione, grazie all'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo e su parte dell'Europa. Questo scenario - prosegue il Cmi - garantirà tempo stabile e asciutto, con temperature in linea o leggermente superiori alla media. I cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi, anche se su Pianura Padana e nelle vallate interne potranno formarsi nebbie o foschie".

Le previsioni per oggi 27 dicembre

Al Nord: Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti sostanziali con qualche velatura in transito sui settori Alpini. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Assenza prevalente di nuvolosità nel corso delle ore mattutine e durante quelle pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Cieli in prevalenza soleggiati, qualche innocuo addensamento atteso sulle zone interne nel corso delle ore diurne. In serata ancora qualche nube tra Molise, Campania e Basilicata, a ridosso dei settori Appenninici, ampi spazi di sereno altrove. Temperature minime in diminuzione e massime in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi. AGI