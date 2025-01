Preziosi in BlackOut 2, tra misteri, pericolo e neve

Tra misteri insoluti e situazioni aperte, il finale della prima stagione di BlackOut ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso: è successa una catastrofe, una valanga, un terremoto? Cosa ci aspetta nella seconda? "Tantissima tensione.

Molti nodi verranno al pettine, verrà smascherato l'assassino della prima stagione, ma non sarà l'unico omicidio, arriveranno i soccorsi ma sono amic o no? Si aggiungeranno altre situazioni estreme e di pericolo e il mio personaggio di cui all'inizio molti diffidavano è il primo a non fidarsi dei nuovi arrivati" risponde Alessandro Preziosi, che interpreta Giovanni Lo Bianco, il protagonista della serie mistery trhiller in alta quota girata nelle meravigliose location delle Valli del Primiero, Vanoi e Sagron Mis.

La prima stagione ha avuto ottimi ascolti, è stata un successo anche su RaiPlay e ha ottenuto una nomination ai Nastri d'Argento Grandi Serie del 2023 per la categoria Dramedy. Il sequel arriva da martedì 14 gennaio su Rai1 (anche su RaiPlay), con la regia di Fabio Resinaro e Nico Marzano, coproduzione Rai Fiction-Eliseo Entertainment prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission. La seconda - presentata con tutto il cast e il produttore nella sede Rai di via Asiago a Roma - ha come sottotitolo "Le verità nascoste".

Si torna al Cima Paradisi, l'hotel al centro delle vicende. La storia riprende esattamente da dove il racconto è stato interrotto. Un altro omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori. Ma perché è stato ucciso un altro ospite dell'albergo, mentre era in sala radio? Cosa stava per scoprire? Una stagione ricca di misteri con il cast composto, oltre che da Preziosi, da Rike Schmid (Claudia Schneider) , Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha e le new entry Alessio Vassallo, Adele Dezi, Fiorenza Tessari. Reduce dal successo di ascolti della miniserie di Sergio Rubini, Leopardi il poeta dell'infinito (in cui vestiva il ruolo di uno straordinario don Carmine), Preziosi aggiunge: "Tutto quello che è stato ipotizzato nella prima stagione di BlackOut ha creato un bacino scientifico di risposte nella seconda stagione, insomma nessuno - potremmo dire - è quello che sembra, ognuno può essere vittima o carnefice, o il salvatore". Per Giovanni scoprire il risveglio della figlia è un'emozione fortissima, ma anche una dura presa di consapevolezza. "Il messaggio della serie è rivolto a una natura assediata dall'uomo, che ora vuole riprendersi il suo posto". Quindi l'attore aggiunge: "Quando ci si ritrova di fronte alla resa dei conti, tutti i sentimenti escono fuori nella loro meravigliosa complessità e bellezza. Il rapporto tra Giovanni e Claudia diventa molto maturo, rispetto agli altri disaster movie, in cui c'è maggiore spregiudicatezza". Per Rike Schmidt, "Claudia è cambiata, è più matura ma anche delusa, dopo aver scoperto che Giovanni ha provato ad ucciderla. Però deve reprimere tutto, perché è l'unico medico presente ma non riesce a nascondere, nonostante tutto, i suoi sentimenti per Giovanni". Fa notare il regista Nico Marzano: "Se la prima stagione ha intessuto dei rapporti tra i personaggi, ora si passa a un altro livello. Ci si chiede fino a che punto potremmo arrivare per proteggere i nostri cari. Tutti, anche i personaggi più cattivi, sono mossi dall'amore. È un taglio interessante: ci sono solo sfumature di grigio". Marco Rossetti è anche in Un Passo dal Cielo 8, sempre ambientato in montagna, ma nelle Dolomiti Venete: "Quando entro in contatto con la natura ho una sorta di reset. In Blackout, se siamo riusciti a sopravvivere 71 giorni isolati, è perché c'era un gran gruppo, ognuno ha portato qualcosa. In questa stagione ogni personaggio dovrà fare i conti con un episodio chiave. Marco, ad esempio, deve affrontare un tradimento che lo porterà a 'sporcarsi'". E Aurora Ruffino: "Le verità di Lidia sono state già in parte svelate nella prima stagione. Abbiamo scoperto che è incinta, che ama un uomo sbagliato…". L'attrice poi si ferma a ricordare l'esperienza di lavoro con Preziosi: "A volte ti osserva come se fosse allo zoo!". Alessio Vassallo è uno dei nuovi personaggi, uno dei soccorritori: "Angelo ha il suo blackout personale quando deve prendere una scelta dettata dal passato, è un pilota del soccorso civile. È lui alla guida dell'elicottero che atterra davanti all'albergo, sembra quasi non partecipare alla gioia comune ed è così. Perché Angelo sa cose che non vorrebbe sapere". L'attore tiene a ricordare Stefano Oddi, responsabile del casting, venuto a mancare poco tempo fa: a lui sarà dedicato il primo episodio della serie. Ansa