Vandalizzata la Palestra della Legalità ad Ostia

Vandali in azione nella notte alla Palestra della legalità 'Talento&Tenacia' di via dell'Idroscalo ad Ostia dove è stata distrutta la porta d'ingresso. I vandali hanno danneggiato anche il distributore delle bevande. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Ostia.

La struttura gestita dall'Asp Asilo Savoia è nata da un accordo con il tribunale di Roma e la Regione Lazio per restituire ai cittadini una struttura sequestrata e abbandonata e realizza attività sportive e sociali rivolte al territorio, dando opportunità di lavoro a giovani atleti e sportive.

“Stamani abbiamo trovato la nostra Palestra con la porta di ingresso sfondata e parte dei locali devastata. Non faccio ipotesi o lancio allarmi, ma sottolineo come chi intende minare la continuità dell’esperienza della “Palestra della Legalità” va innanzitutto contro giovani e famiglie di Nuova Ostia, che hanno trovato nel programma “Talento & Tenacia” di Asilo Savoia un presidio sociale e sportivo in grado di migliorare la qualità della vita del Quartiere e costituire un’alternativa a degrado e abbandono. Ora facciamo lavorare le forze dell’ordine nei cui confronti abbiamo grande fiducia e che ringrazio perché da sempre vicine e presenti”. Racconta Massimiliano Monnanni, Presidente di Asilo Savoia in un post sui social.

Sull'episodio è intervenuto anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha definito la struttura "un simbolo di riscatto e inclusione sociale, nato per offrire opportunità ai giovani e promuovere i valori della legalità attraverso lo sport".

"Ma chi ha compiuto questo gesto sappia che lo Stato è presente - ha aggiunto il ministro - e continuerà a essere al fianco di chi, ogni giorno, lavora per un futuro migliore, libero da violenza e intimidazioni. La mia più totale solidarietà all'Asp Asilo Savoia, agli operatori e a tutti i ragazzi che frequentano la struttura. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili di questo attacco inaccettabile. Nessun atto intimidatorio ci farà arretrare: daremo ogni supporto che ci verrà richiesto affinché la palestra sia ripristinata al più presto per continuare a essere un punto di riferimento per la comunità".

"Il vile atto vandalico ai danni della Palestra della Legalità di Ostia, una struttura che nasce dall'accordo tra il Tribunale di Roma e la Regione Lazio per restituire ai cittadini un luogo di degrado e abbandono, non fermerà le attività sportive e sociali rivolte al territorio e alle fasce più fragili della popolazione - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - esprimo la più sentita solidarietà all'Asp Asilo Savoia, che gestisce l'importante complesso, e a chi ci lavora. Siamo e saremo sempre al loro fianco".

"Solidarietà all’Asilo Savoia e a tutta la comunità della Palestra della Legalità di Ostia per il vile atto intimidatorio subito questa notte. L’ennesimo ai danni di un simbolo di riscatto e inclusione, che non fermerà il nostro impegno per la legalità. Roma resta salda al fianco dell’Asp Asilo Savoia, rafforzando il messaggio che Ostia non cede all’intimidazione” è invece il messaggio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. AGI