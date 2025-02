Trump vuole sanzionare la Corte penale internazionale

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, firmerà un ordine esecutivo che sanziona la Corte penale internazionale, accusandola di aver preso di mira impropriamente Stati Uniti e Israele. Lo riporta Nbc News. L'ordine prevede sanzioni finanziarie e restrizioni ai visti nei riguardi di funzionari legati alla Cpi e di tutti coloro che hanno collaborato a indagini nei confronti di cittadini americani e loro alleati. A novembre la Corte penale aveva provocato l'irritazione di Washington dopo aver emesso un ordine d'arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il suo ministro della Difesa e alcuni leader di Hamas.

"La Striscia di Gaza verrebbe consegnata agli Stati Uniti alla fine dei combattimenti", per avviare il piano immobiliare e fare di quell'area un posto per turisti. Lo ha detto Donald Trump in un post su Truth, rilanciando il suo controverso progetto immobiliare che ha ricevuto il no del mondo arabo e dei leader europei, oltre che di alcuni senatori Repubblicani, che lo hanno definito "complicato" o "non realizzabile". Ma nonostante il muro di no, Trump è deciso a portare avanti la sua idea.

Su Truth: "Israele darà Gaza agli Usa"

"I palestinesi - ha aggiunto su Truth - gente come Chuck Schumer (il leader dei senatori Democratici, ndr), si sarebbero già risistemati nella regione in comunità più belle e più sicure, con case nuove e moderne". "Vorrebbero - ha continuato - una nuova opportunità per essere felici, al sicuro e liberi". "Gli Stati Uniti - ha sottolineato - lavorando con i più grandi team di sviluppo provenienti da tutto il mondo, avvierebbero lentamente e con grande attenzione la costruzione di quella che diventerebbe uno dei più grandi e più spettacolari progetti sulla Terra". "Nessun soldato degli Stati Uniti sarà necessario - ha concluso - e la stabilità nella regione regnerà".

Il portavoce di Hamas Hazem Qassem ha avvertito che il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di prendere il controllo di Gaza e trasferire la sua popolazione è una "dichiarazione d'intenti di occupare" la Striscia. Il movimento palestinese ha anche chiesto "un vertice arabo urgente per affrontare il progetto di sfollamento" dei palestinesi da Gaza, ha affermato Qassem in una nota. Hamas ha chiesto un urgente "vertice arabo" in risposta alla proposta del presidente Donald Trump di quello che il movimento palestinese definisce una vera e proprio "piano di occupazione" della Striscia di Gaza da parte degli Stati Uniti e di spostamento della sua popolazione. "Chiediamo un vertice arabo urgente per affrontare il piano di sfollare" i palestinesi da Gaza, ha affermato il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, esortando "i Paesi arabi a resistere alle pressioni di Trump e a restare fermi", invitando nel contempo "le organizzazioni internazionali ad adottare misure forti" contro il piano di Washington. AGI