Torna la neve nel weekend

Previsto anche un brusco calo delle temperature, allerta per nubifragi in Sicilia e Calabria nel fine settimane.

Ancora alta pressione sul Mediterraneo centrale con condizioni meteo che saranno stabili in Italia anche se con la presenza di foschie e banchi di nebbia e qualche pioggia sparsa in arrivo sulle isole maggiori. Con l'arrivo del secondo weekend del mese, però, viene confermato un peggioramento meteo che porterà precipitazioni soprattutto al nord-ovest con neve fino a quote piuttosto basse tra Piemonte e Liguria. Atteso maltempo anche al sud con fenomeni intensi e localmente a carattere di nubifragio su Sicilia e Calabria.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano anche, per la prossima settimana, un campo di alta pressione centrato sulla Scandinavia, con correnti fredde che dai quadranti orientali raggiungeranno i Balcani e poi il Mediterraneo. Possibile un generale calo termico con temperature di qualche grado sotto la media e un clima decisamente invernale per l'Italia, precipitazioni e neve a bassa quota ancora tutte da valutare.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni settentrionali con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi, foschie e nebbie su coste e pianure specie al mattino. In serata e nottata poche variazioni con banchi di nebbia anche fitti e persistenti.

Al Centro Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo ancora stabile e ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole Tempo per lo più asciutto sulle regioni del sud con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Possibilità di locali piogge sulla Sicilia specie tra pomeriggio e sera. Nella notte deboli piogge in arrivo anche sulla Sardegna. Temperature minime in lieve rialzo e massime stabili o in calo al centro-nord e in aumento al sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi e nubi basse sulla pianura Padana. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve dai 600 metri, invariato altrove. Tra la serata e la nottata peggiora al nord-ovest con neve fino a quote collinari.

Al Centro Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio nuvolosità in aumento specie tra Marche e Abruzzo e sulle coste tirreniche ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte locali piovaschi possibili sulle coste tirreniche, ancora asciutto altrove con molte nubi.

Al Sud e sulle Isole Tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni del sud con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge sulle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. Tra la serata e la notte piogge sparse in arrivo su Calabria e isole maggiori, con fenomeni anche intensi sulla Sicilia, asciutto con cieli nuvolosi sulle altre regioni. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo e massime in calo al nord e stabili o in lieve aumento al centro-sud e sulle isole maggiori. AGI