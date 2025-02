Bellucci batte Tsitsipas e va in semifinale a Rotterdam, passa anche il duo Bolelli-Vavassori

Il 23enne di Busto Arsizio supera in meno di un'ora e mezza per 6-4 6-2 il greco. Domani affronterà l'australiano Alex de Minaur, n.8 del mondo.

Impresa di Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'Abn Amro Open che si sta disputando sul veloce indoor della Rotterdam Ahoy della città olandese: il 23enne di Busto Arsizio (Varese), n.92 del mondo, supera in meno di un'ora e mezza per 6-4 6-2 il greco Stefanos Tsitsipas, numero 12 del mondo e sesta testa di serie, raggiungendo per la prima volta le semifinali in un torneo Atp 500.

Per Bellucci quella di domani sarà la prima semifinale della carriera nel circuito Atp da disputarsi domani alle ore 15 contro Alex de Minaur, n.3 del tabellone e n.8 del mondo, che oggi ha superato nettamente (6-1 6-4) il tedesco Daniel Almaier.

Bene anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che si confermano come una delle coppie di doppio più consolidate del circuito e grazie alla vittoria in due set contro il team tedesco composto da Jakob Schnaitter e Mark Wallner, sono approdati in semifinale, dove affronteranno il duo britannico formato da Lloyd Glasspool e Julian Cash. 7-6 (3) 6-3 il risultato finale in favore del duo azzurro nel match odierno. AGI