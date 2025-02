Pioggia nel fine settimana e neve a quote basse

Il Mediterraneo centrale è nel mirino di correnti umide che scorrono grazie a un flusso umido che interessa buona parte dell'Europa centrale. Qui è presente anche una piccola goccia fredda che entro il weekend porterà un veloce peggioramento meteo in Italia. Tra oggi e domani comunque ancora molte nuvole in transito con possibilità di piogge intermittenti, per lo più di debole intensità. Fenomeni più consistenti potrebbero comunque interessare Toscana e Umbria.

Venerdì ecco che una goccia fredda in quota scorrerà sul Mediterraneo centrale portando un rapido peggioramento prima su Nord-Est e regioni centrali e poi anche al Sud. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano avremo un generale calo della quota neve con fiocchi fino a 200-400 metri sull'Emilia Romagna e anche 300-600 metri sulle regioni del Centro, in particolare su Toscana, Umbria e Marche. Rapido miglioramento comunque da Domenica ma molta incertezza per la prossima settimana.

Le previsioni per oggi

- Al Nord: al mattino molte nuvole su tutte le regioni con locali piogge specie tra Liguria, Emilia Romagna e Lombardia, neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte residui fenomeni tra Liguria e Romagna con neve in Appennino fin verso i 1400 metri, molte nubi altrove ma con tempo asciutto.

- Al Centro: al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con associate piogge da isolate a sparse, neve sui rilievi appenninici oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio ancora molte nubi con deboli piogge tra Toscana, Umbria e Marche. In serata e nella notte ancora cieli nuvolosi ma con tempo per lo più asciutto, piovaschi lungo i settori costieri e sulla Toscana settentrionale.

- Al Sud e sulle Isole: al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio locali piogge su Sicilia e Puglia meridionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli nuvolosi ovunque. Temperature minime in generale aumento su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve diminuzione da Nord a Sud

Le previsioni per domani

- Al Nord: cieli coperti al mattino con deboli piogge tra Liguria e Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio poche variazioni con isolate nevicate sull'Appennino settentrionale dai 1550 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-est; neve nella notte sulle Alpi orientali dai 900-1100 metri.

- Al Centro: al mattino deboli piogge tra Toscana e Lazio, nuvoloso ma senza precipitazioni altrove. Al pomeriggio instabilità con piogge sparse specie sulle regioni Tirreniche. In serata e in nottata attese precipitazioni più abbondanti specie tra Lazio e Toscana; neve in Appennino dai 1500 metri.

- Al Sud e sulle Isole: al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; coperto sulla Sardegna. Al pomeriggio isolate piogge tra Basilicata, Puglia e Calabria; coperto sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora velature in transito sulle regioni peninsulari; atteso un aumento della nuvolosità nella notte. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento da nord a sud. AGI