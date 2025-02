Draghi: "Se uniti possiamo difendere i nostri interessi"

Mario Draghi 'super star' al Parlamento europeo. Dopo il suo intervento all'emiciclo in occasione dell'evento della settimana parlamentare che raggruppa sia europarlamentari che deputati e senatori degli Stati membri, l'ex premier ed ex presidente della Bce è stato circondato da fan per selfie e foto. Una giovane lo ha convinto a farsi autografare una banconota da cinque euro. "Un regalo di compleanno per il mio compagno", ha spiegato. "Ovviamente è una banconota che riporta la sua firma da governato della Bce", ha precisato. Un'altra fan invece lo ha fermato in corridoio per avere un autografo su una bandiera dell'Unione europea.

L'ex governato ha tenuto un lungo discorso al parlamento Ue toccando molti punti di interesse per gli stati membri, con un chiaro messaggio all'unità per affrontare ed essere protagonisti delle sfide in campo.

"Possiamo riacquistare la capacità di difendere i nostri interessi. E possiamo dare speranza alla nostra gente. I governi nazionali e i Parlamenti del nostro continente, la Commissione europea e il parlamento sono chiamati a essere i custodi di questa speranza in un momento di svolta nella storia dell'Europa. Se uniti, saremo all'altezza della sfida e avremo successo". Lo ha dichiarato l'ex presidente della Bce ed ex premier, Mario Draghi, nel suo discorso al Parlamento europeo per la settimana parlamentare 2025.

La sicurezza in Ucraina

"Se le recenti dichiarazioni delineano il nostro futuro, possiamo aspettarci di essere lasciati in gran parte soli a garantire la sicurezza in Ucraina e nella stessa Europa" ha detto Draghi.

"Affrontare ascesa Cina, ma anche Usa"

"Quando è stato scritto il rapporto, il tema geopolitico principale era l'ascesa della Cina. Ora, l'Ue dovrà affrontare tariffe da parte della nuova amministrazione statunitense nei prossimi mesi, ostacolando il nostro accesso al nostro più grande mercato di esportazione.Inoltre, le tariffe statunitensi più elevate sulla Cina reindirizzeranno la sovraccapacità cinese in Europa, colpendo ulteriormente le aziende europee. In effetti, le grandi aziende dell'UE sono più preoccupate per questo effetto che per la perdita di accesso al mercato statunitense".

"Potremmo anche affrontare politiche ideate per attrarre le aziende europee a produrre di più negli Stati Uniti, basate su tasse più basse, energia più economica e deregolamentazione. L'espansione della capacità industriale negli Stati Uniti è una parte fondamentale del piano del governo per garantire che le tariffe non siano inflazionistiche", ha aggiunto Draghi.

"Non si può dire no a tutto"

"Tempo fa, ancora prima della conclusione del rapporto, dissi a una riunione che non si può dire no al debito pubblico, no al Mercato unico, no alla creazione dell'Unione del mercato dei capitali. Non possiamo dire di no a tutto, altrimenti bisogna essere coerenti, e ammettere di non essere in grado di mantenere i valori fondamentali per cui questa Unione europea è stata creata. Quindi quando mi chiedete 'cosa è meglio fare orà dico che non ne ho idea, ma fate qualcosa!" ha detto.

La sfida dell'IA

"Da quando il rapporto (sulla competitività) è stato pubblicato, i cambiamenti che hanno avuto luogo sono ampiamente in linea con le tendenze che vi erano state delineate. Ma il senso di urgenza di intraprendere il cambiamento radicale che il rapporto sosteneva è diventato ancora più forte" - ha aggiunto - "Innanzitutto, il ritmo dei progressi nell'intelligenza artificiale ha accelerato rapidamente. Abbiamo visto modelli di frontiera raggiungere quasi il 90% di accuratezza nei test di riferimento per il ragionamento scientifico, superando i punteggi degli esperti umani. Abbiamo anche visto modelli diventare molto più efficienti, con costi di formazione in calo di un fattore dieci e costi di inferenza di un fattore oltre venti. Per ora, la maggior parte dei progressi sta ancora avvenendo al di fuori dell'Europa. Otto degli attuali primi dieci grandi modelli linguistici sono stati sviluppati negli Stati Uniti, mentre gli altri due provengono dalla Cina. Ogni giorno che ritardiamo, la frontiera della tecnologia si allontana da noi, ma i costi in calo sono anche un’opportunità per noi di recuperare più velocemente"

I prezzi dell'energia

"I prezzi del gas naturale rimangono altamente volatili, in aumento di circa il 40% da settembre, e i margini sulle importazioni di Gnl dagli Stati Uniti sono aumentati in modo significativo dall'anno scorso. Anche i prezzi dell'energia sono generalmente aumentati in tutti i paesi e sono ancora 2-3 volte più alti di quelli negli Stati Uniti. E abbiamo visto il tipo di tensioni interne che potrebbero sorgere se non agiamo con urgenza per affrontare le sfide create dalla transizione energetica".

"Dobbiamo abbassare i prezzi dell'energia. Ciò è diventato imperativo non solo per le industrie tradizionali, ma anche per le tecnologie avanzate. Si stima che il consumo di energia dei data-center in Europa più che triplicherà entro la fine del decennio. Ma è anche sempre più chiaro che la decarbonizzazione stessa può essere sostenibile solo se i suoi benefici vengono anticipati".



"Il rapporto identifica una serie di ragioni per gli alti prezzi dell'energia in Europa, oltre al fatto che l'Ue non è un importante produttore di gas naturale: il coordinamento limitato dell'approvvigionamento di gas naturale, il funzionamento del mercato energetico, i ritardi nell'installazione di capacità rinnovabili, reti sottosviluppate, elevata tassazione e margini finanziari. Questi e altri fattori sono tutti di nostra creazione e pertanto possono essere cambiati se abbiamo la volontà di farlo", aggiunge.

"Il rapporto propone diverse misure a questo proposito: riforma del mercato energetico, maggiore trasparenza nel commercio di energia, uso più esteso di contratti energetici a lungo termine e acquisti a lungo termine di gas naturale e massicci investimenti in reti e interconnessioni. Inoltre, chiede non solo un'installazione più rapida delle energie rinnovabili, ma anche investimenti nella generazione di base pulita e soluzioni di flessibilità a cui possiamo attingere quando le energie rinnovabili non generano energia", evidenzia Draghi.

Stop auto a motore endotermico

Nel settore automotive, "bisogna allineare strumenti e obiettivi. Non si può imporre lo stop ai motori a combustione dicendo a un intero settore produttivo che deve interrompere una grande linea di produzione e allo stesso tempo non imporre, con la stessa forza, l'installazione di sistemi di ricarica e non creare le interconnessioni per farlo. Bisogna allineare le cose".

Debito comune

"Una questione sollevata da molti di voi è stata il finanziamento. Una premessa: la cifra di 750-800 miliardi di euro di investimenti necessari. Come ho detto prima, si tratta di una stima prudente. In realtà, potrebbe essere ancora più alta se consideriamo che non include investimenti per la mitigazione del cambiamento climatico e altri obiettivi importanti. Ma questa cifra è stata stimata sulla base della situazione attuale e, in questo caso, è necessario emettere titoli di debito".

"E questo debito comune deve essere, per definizione, sovranazionale, perché alcuni Paesi dispongono di spazio fiscale, ma non sufficiente nemmeno per i propri obiettivi, mentre altri Paesi non hanno alcuno spazio fiscale. Tuttavia, tenete presente che questa è solo una stima basata sulla situazione attuale", ha aggiunto.

Modernizzare l'industria europea

"Oltre ad agire per modernizzare l'economia europea, dobbiamo gestire la transizione per le nostre industrie tradizionali. Queste industrie rimangono importanti per l'Europa. Dal 2012, i primi 10 settori con la produttività in più rapida crescita sono costituiti quasi interamente da cosiddetti settori mid-tech, come l'automotive e i macchinari. Il settore manifatturiero impiega anche circa 30 milioni di persone, rispetto ai 13 milioni negli Stati Uniti. E in questo mondo in cui le relazioni geopolitiche si evolvono e il protezionismo aumenta, mantenere settori come l'acciaio e i prodotti chimici che forniscono input all'intera economia e sono essenziali per la difesa, è diventato strategico". Lo ha dichiarato l'ex presidente della Bce ed ex premier, Mario Draghi, nel suo discorso al Parlamento europeo per la settimana parlamentare 2025.

"Sostenere le industrie tradizionali è spesso rappresentato come una scelta binaria. Possiamo scegliere di lasciarle andare e consentire alle risorse di spostarsi verso nuovi settori; oppure possiamo sacrificare lo sviluppo di nuove tecnologie e infine rassegnarci a una crescita permanentemente bassa. Ma la scelta non deve essere cosi' netta. Se realizziamo le riforme per rendere l'Europa più innovativa, allenteremo molti dei compromessi tra questi obiettivi.

Ad esempio, se sfruttiamo le economie di scala del nostro mercato Ue e integriamo il nostro mercato energetico, abbasseremo i costi di produzione ovunque. Quindi saremo in una posizione migliore per gestire le potenziali ricadute, ad esempio, della fornitura di energia a basso costo alle industrie ad alta intensità energetica. Se offriamo un tasso di rendimento più competitivo in Europa e mercati dei capitali più efficienti, i nostri risparmi rimarranno naturalmente a casa. Quindi avremo una riserva più ampia di capitale privato per finanziare sia le nuove tecnologie sia le industrie consolidate che mantengono un vantaggio competitivo", ha aggiunto. AGI