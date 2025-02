Tornano pioggia e neve sull'Italia, previsioni meteo oggi e domani

Tornano pioggia e neve sull'Italia. Si è infatti aperta la 'porta atlantica' e questo significa che le perturbazioni atlantiche non avranno più ostacoli per raggiungere l’Italia. Nei prossimi giorni quindi una serie di fronti perturbati colpiranno molte delle nostre regioni.

Le prime piogge arriveranno già nelle prossime ore di oggi, lunedì 24 febbraio, con precipitazioni a tratti moderate e localmente temporalesche su Toscana e Lazio. I venti, che soffieranno in continuazione dai quadranti meridionali, e una maggiore copertura del cielo favoriranno un aumento termico notturno importante sottolinea iLMeteo.it.

Dopo un martedì 25 febbraio con cielo molto nuvoloso o spesso coperto e precipitazioni sparse su molte regioni, da mercoledì 26 il flusso instabile dall’Atlantico si intensificherà ulteriormente. Si formerà un ciclone che piloterà una perturbazione che attraverserà l’Italia da Nord a Sud fino a giovedì.

Mercoledì sarà la giornata più critica in fatto di piogge, infatti precipitazioni da moderate a forti interesseranno la Lombardia, il Nord-Est, gran parte del Centro (esclusi i settori adriatici) e parte del Sud.

Il ciclone sarà alimentato da aria più fredda di origine polare e sarà sospinto da intensi venti di Libeccio. Questa situazione farà calare le temperature diurne di qualche grado, permettendo l’arrivo di nevicate diffuse a quote relativamente basse per il periodo, specialmente al Nord. Sulle Alpi (colpite soprattutto le Dolomiti) i fiocchi scenderanno dagli iniziali 1300 metri fino a 800-900 metri, mentre sugli Appennini la dama bianca si vedrà soltanto sopra i 1400 metri circa.

La perturbazione interesserà il Sud nella giornata di giovedì con qualche strascico ancora al Centro, mentre da venerdì dovrebbe tornare ad aumentare la pressione, garantendo un tempo più stabile e soleggiato. Questo miglioramento del tempo, però, potrebbe non durare molto.

Oggi, lunedì 24 febbraio: Al Nord: cielo coperto, piogge su Liguria e rilievi emiliani. Al Centro: precipitazioni diffuse, non in Sardegna. Al Sud: peggiorerà in Campania, Basilicata e Puglia.

Domani, martedì 25 febbraio: Al Nord: cielo coperto, piogge sparse, specie al Nordovest. Al Centro: instabile sulle Tirreniche. Al Sud: a tratti piovoso sui settori peninsulari.

Mercoledì 26 febbraio: Al Nord: maltempo su Lombardia sudorientale e Nordest. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci in Campania, Sicilia e poi Basilicata e Puglia.

Tendenza: graduale miglioramento del tempo a partire dal Nord. Adnkronos