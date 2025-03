Roberto Bolle, 50 anni danzando tra le tele di Caravaggio

Roberto Bolle compie 50 anni e si regala una danza speciale tra 22 dipinti di Caravaggio raccolti nella mostra di Palazzo Barberini a Roma. Il ballerino nato a Casale Monferrato il 26 marzo 1975, ma vissuto a Trino Vercellese, ha realizzato un video a notte fonda, nel museo vuoto, in cui il suo corpo statuario sembra fondersi letteralmente con i dipinti.

Nuovi progetti

Un modo per lanciare due progetti che gli stanno molto a cuore per i prossimi mesi: la seconda edizione di 'Viva la Danza' in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1, in occasione della Giornata mondiale della danza. E lo spettacolo 'Caravaggio' in scena dal 9 all'11 maggio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con coreografie di Mauro Bigonzetti e musiche di Bruno Moretti che ha riorchestrato brani di Monteverdi tratti dall'Orfeo.

Viva la danza

"Nell'edizione di quest'anno di 'Viva la Danza' siamo riusciti a dare un bellissimo sviluppo al concetto di 'danza diffusa' che accompagna sempre i miei progetti", ha spiegato Bolle, "oltre a questa incredibile sera in cui abbiamo fuso l'arte in movimento per eccellenza con quella sempiterna di Caravaggio. Andremo anche a danzare tra i monumenti e il Teatro La Fenice a Venezia e poi a Verona".

Carriera internazionale

Bolle, primo ballerino a diventare contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York, è stato protagonista sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, da Londra a Berlino, da Vienna a Tokyo, e ha danzato accanto alle più grandi da Carla Fracci a Darcey Bussell. Ha avuto però anche il merito di portare in TV e fuori dai teatri la danza classica, aprendola a un pubblico più vasto, un "danzatore pop" come lo ha definito l'amico Massimiliano Volpini.

Auguri e riconoscimenti

"Buon compleanno, Roberto", gli ha fatto gli auguri il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, "grazie per l'impegno che metti nel tuo lavoro artistico. Sei da sempre un grande esempio per tutti noi!". Bolle iniziò a danzare quando aveva appena 11 anni approdando alla scuola di ballo dell'Accademia Teatro della Scala. E nel 1996, al termine di una rappresentazione di 'Romeo e Giulietta' alla Scala, venne nominato a soli 21 anni 'primo ballerino' da Elisabetta Terabust. AGI