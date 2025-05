Antonio Tajani confermato vicepresidente del Partito Popolare Europeo

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato confermato vicepresidente del Ppe. È stato il secondo più votato, dopo il premier finlandese Petteri Orpo.

Di seguito la lista dei dieci vicepresidenti eletti del Ppe: il premier finlandese, Petteri Orpo; il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani; David McAllister, eurodeputato tedesco e presidente della commissione Affari esteri al Parlamento europeo; Siegfried Muresan, eurodeputato romeno e vicepresidente del gruppo Ppe; Andrzej Halicki, eurodeputato polacco; la croata Dubravka Suica, commissaria europea al Mediterraneo; l'austriaco Magnus Brunner, commissario agli Affari interni; Kostis Hatzidakis, ministro dell'Economia della Grecia; Mairead McGuinness, ex commissaria ai Servizi finanziari e Paulo Rangel, ministro degli Esteri del Portogallo.

Non sono stati eletti la vicepremier bulgara Mariya Gabriel e l'ex ministro belga, Wouter Beke. L'eurodeputato francese, Francois-Xavier Bellamy, capo delegazione dei repubblicani e' stato eletto tesoriere mentre l'eurodeputata spagnola è stata eletta segretaria generale.

Eurodeputati Fi, rielezione Tajani consacra nostra linea

"L'elezione di Antonio Tajani a vicepresidente del Partito popolare europeo, con un risultato straordinario che lo colloca secondo tra i più votati dopo il primo ministro finlandese, non e' solo un successo personale ma anche la consacrazione di una linea politica portata avanti giorno dopo giorno da Forza Italia". Lo afferma una nota la delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo.

"La sua rielezione - aggiungono i parlamentari - in continuità dal 2002, dimostra la centralità del nostro progetto e di come Forza Italia sia protagonista nel Partito Popolare per la difesa dei valori che sono l'anima dell'Europa. Il successo di oggi per noi non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per un partito che oggi dimostra di avere un grande leader riconosciuto e riconoscibile. Grazie Antonio, siamo fieri e orgogliosi di te e lo sarebbe stato anche il presidente Silvio Berlusconi per lo straordinario lavoro che stai facendo per Forza Italia", concludono gli eurodeputati azzurri. AGI