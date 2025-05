Sinner batte in due set de Jong e va agli ottavi. Matteo Berrettini si ritira al secondo set

Il numero uno del mondo ha eliminato l'olandese con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 34 minuti di gioco. Ora affronterà Francisco Cerundolo. Berrettini problemi agli addominali per l'azzurro che aveva perso il primo set 7-5 ed era sotto al secondo set 0-2.

Tutto come previsto (o quasi) sul Centrale del Foro italico: Jannik Sinner va agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis battendo in due set l'olandese lucky loser Jasper de Jong col punteggio di 6-4 6-2.

La differenza tra i due è netta, certificata anche dal ranking Atp - Sinner numero 1 e l'olandese numero 93 del mondo - eppure Sinner, dopo in avvio sprint con due break e un parziale di 4 giochi a 1, ha poi avuto un piccolo cedimento, complice probabilmente il gran caldo, il vento e una condizione ancora non ottimale: ha perso due volte il servizio permettendo all'avversario di portarsi sul 4-4 nel primo set.

Quindi il nuovo strappo e primo set conquistato dall'altoatesino col punteggio di 6-4. Nel secondo, inizio tamburellante con scambi lunghi e molto tesi.

Una partita certamente non bella che comunque ha soddisfatto il pubblico presente che ha gremito in ogni ordine di posta sul Centrale. Pubblico che, a differenza di sabato e' stato molto meno rumoroso e partecipe. Pochi gli slogan per Sinner e pochissimi gli incoraggiamenti per il campione.

Un pubblico quasi rispettoso del povero de Jong, volenteroso pallettaro costretto a difendersi dai micidiali colpi di Sinner per rispondere ai quali è finito rovinosamente per due volte per terra, costretto anche a ricorrere all'intervento del fisioterapista sul 3-2 per Sinner nel secondo set. Proprio a causa del secondo infortunio, l'olandese ha praticamente smesso di giocare permettendo così a Sinner di vincere il set 6-2.

Oggi al Foro italico impazzavano le magliette con la scritta "Lo schiaffo di Dio" e sul campo sono state proprio le bordate di dritto e di rovescio bimane, lo "schiaffo di Dio" appunto, l'arma in più di Sinner in una partita in cui, almeno nel primo set, non lo ha assistito il servizio. Agli ottavi, per ironia della sorte, troverà l'argentino Francisco Cerundolo con cui perse, proprio agli ottavi, nella sua ultima partecipazione a Roma nel 2023.

Matteo Berrettini si ritira al secondo set, Ruud agli ottavi

Problemi agli addominali per l'azzurro che aveva perso il primo set 7-5 ed era sotto al secondo set 0-2

Matteo Berrettini si è ritirato al secondo set dal match contro Ruud agli Internazionali di Roma per un problema agli addominali. L'azzurro aveva perso il primo set 7-5, ed era sotto 0-2 nel secondo.

Arrivato a Roma in condizioni non perfette, dopo essersi ritirato ai quarti di finale del torneo di Madrid, Berrettini ha giocato a Roma contro il britannico Jacob Fearnley vincendo in due set e dimostrando un buono stato di salute. Il problema agli addominali, però, restava come una spada di Damocle al punto che aveva detto alla stampa che per il suo gioco era impossibile battere a meno di 200 Km/h anche se questo, ovviamente, mette a rischio la sua muscolatura.

E oggi sembra che sia proprio questo il motivo della capitolazione contro il norvegese Casper Ruud. Dopo un primo set combattuto, perso 7-5, nel secondo Berrettini ha ceduto il servizio all'inizio e poi ha deciso di non continuare.

La speranza è che si sia fermato in tempo e che questo infortunio non metta a rischio la sua partecipazione a Roland Garros. Domani dopo le 20.30 sarà quindi Carspe Ruud ad affrontare nell'ultimo ottavo di finale della giornata lo spagnolo Jaume Munar.

Berrettini, avuto dolore a fine primo set

"Quando mi sono svegliato ieri ho capito che le cose erano un po' complesse. L'amore per questa città e per mio fratello mi hanno spinto a provarci. Fino a dieci minuti prima della partita pensavo di non farcela. Sono rimasto sorpreso da come ha reagito il mio corpo. Ho sentito una fitta agli addominali verso la fine del primo set e non sono riuscito a stare nella partita".

Queste le parole, in conferenza stampa, di Matteo Berrettini dopo il ritiro contro Casper Ruud al terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025.

"Non volevo ritirarmi, ma spero di essermi fermato in tempo. Ho abbastanza male, ma spero di non essermi strappato. Una settimana fa non pensavo di giocare il torneo. Aver già fatto e vinto una partita è già un qualcosa di importante per me. Spero di non aver fatto danni troppo gravi perché non voglio rimanere a casa", conclude Berrettini. AGI