Roma Open: Sinner vince in rimonta e vola in finale

"Credo che abbiamo visto che tutti i giorni sono differenti - ha aggiunto -. Questo è il bello dello sport, io ho cercato di restare lì e posso sicuramente giocare meglio. Voi siete pazzeschi, mi date una mano grandissima, abbiamo girato una gara dove non mi sono sentito bene. Ma era importante vincere". Ansa

Roma poi è un posto speciale, darò tutto quello che ho". Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver conquistato la finale a Roma, battendo lo statunitense Tommy Paul in tre set.

A prescindere dal risultato mi dà tanta fiducia in vista del Roland Garros.

Sono arrivato qui che volevo fare due o tre partite e sono in finale, questo è incredibile.

Sinner 'Roma speciale, darò tutto per vincere' 'Mi servirà un tennis incredibile domenica'

In semifinale il n.1 al mondo ha battuto il rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 1-6 6-0 6-3.

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali di Roma dove domenica sfiderà Carlos Alcaraz.

