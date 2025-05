Meloni a Vance e von der Leyen: "L'incontro sia un nuovo inizio"

"Spero che questo incontro" sia "un nuovo inizio" nel dialogo tra Stati Uniti e Unione europea. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, accogliendo a palazzo Chigi il vicepresidente americano JD Vance e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

"Ci sono problemi da superare, ma le relazioni tra Ue e Usa sono fondamentali. Spero che la giornata di oggi possa essere un primo incontro e un nuovo inizio", ha detto la premier nel ricevere Vance e von der Leyen nella sede del governo.

Il vicepresidente americano JD Vance ha auspicato che l'incontro a tre con la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sia l'inizio di un percorso positivo. "Spero che questi colloqui possano essere l'avvio di negoziati che portino a una sinergia tra Stati Uniti e Unione Europea", ha detto in brevi dichiarazioni congiunte all stampa.

"Sui dazi l'Italia favorisce il dialogo"

Sul tema dei rapporti commerciali "la competenza in Europa è della Commissione, il ruolo dell'Italia è legato alla necessità e la voglia di favorire il dialogo", ha detti il presidente del Consiglio. "Ci sono molte questioni da discutere e problemi che vanno superati ma sappiamo soprattutto quanto le relazioni tra Europa e Stati Uniti siano fondamentali per un Occidente che vuole mantenere la sua unità e la sua forza, che deve essere ancora in grado di disegnare la rotta", ha continuato Meloni. La premier ha ricordato la visita a Washington del mese scorso quando "avevo proposto un incontro tra Unione europea e Stati Uniti".

Vance: "Disaccordi ma anche molti accordi"

Il vicepresidente americano JD Vance è apparso ottimista sulla possibilità che Stati Uniti e Unione europea risolvano le dispute commerciali. "L'Europa è un alleato importante degli Stati Uniti, gli stati membri sono alleati importanti, ma abbiamo avuto qualche disaccordo, come qualche volta capita tra amici, su alcuni temi quali il commercio", ha detto prima dell'incontro a tre con la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Ma abbiamo anche molti accordi e molte cose su cui possiamo lavorare insieme", ha subito aggiunto, "avremo una grande riunione. Speriamo che sia l'inizio di negoziati a lungo termine sul commercio e di vantaggi reciproci a lungo termine".

"Meloni 'pontiera' e amica"

"Ringrazio la presidente Meloni che è diventata una buona amica. E parlo anche a nome del presidente Trump quando dico che siamo grandi fan suoi e dell'Italia", ha detto in brevi dichiarazioni alla stampa.

"La presidente Meloni si è offerta, e il presidente Trump e io abbiamo accettato, di costruire ponti tra Europa e Stati Uniti", ha aggiunto

Von der Leyen: Vogliamo un buon accordo per tutti"

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha auspicato che si arrivi a un accordo commerciale con gli Stati Uniti che sia vantaggioso per tutti, dopo il braccio di ferro sui dazi. "Abbiamo un rapporto speciale e stretto. Se guardo al commercio, in effetti, abbiamo la più grande relazione commerciale del mondo", ha detto al vicepresidente americano JD Vance nell'incontro a tre con la premier Giorgia Meloni a palazzo Chigi. "E' importante che ci sia stato uno scambio di documenti, e i nostri esperti li stanno esaminando a fondo e discutendo i dettagli. Tutti sanno che il diavolo è nei dettagli, ma ciò che ci unisce è che alla fine vogliamo avere un buon affare per entrambe le parti", ha sottolineato. Quanto alla difesa, una delle richieste chiave degli Usa, "gli Stati membri europei sanno che devono aumentare gli investimenti nella difesa", ha assicurato.

"Per questo, come Commissione, abbiamo consentito l'uso di fino a 800 miliardi di euro nei prossimi quattro anni per gli investimenti nel settore della difesa", ha ricordato, "e questo naturalmente rafforzerà l'Unione europea, ma sappiamo che un'Europa forte significa sempre anche una Nato forte". AGI