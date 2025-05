Zelensky: "Il ruolo del Papa importante per la fine della guerra"

Il presidente ucraino ha ringraziato Leone XIV per avere proposto il Vaticano come sede di colloqui di pace con la Russia. "Buono l'incontro con Vance".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato papa Leone XIV per avere proposto il Vaticano come sede di colloqui di pace con la Russia, e ha sottolineato il peso che potrebbe avere per una soluzione del conflitto. "Ringraziamo il Vaticano per la disponibilità a fungere da piattaforma per i negoziati diretti tra l'Ucraina e la Russia", ha scritto su Telegram.

"Siamo pronti al dialogo in qualsiasi formato per ottenere risultati concreti. Grazie per il sostegno all'Ucraina e per la chiara presa di posizione a favore di una pace giusta e duratura", ha aggiunto. "Per milioni di persone nel mondo il Pontefice è un simbolo di speranza per la pace. L'autorità e la voce della Santa Sede possono svolgere un ruolo importante nella conclusione di questa guerra", ha sottolineato ancora.

L'invito in Ucraina

"Un altro momento storico: la prima udienza ufficiale di Papa Leone XIV con i Capi di Stato, avvenuta subito dopo la Messa inaugurale, e' stata con il presidente Volodymyr Zelensky. Diversi argomenti sono stati discussi, tra cui un caloroso invito ufficiale al Santo Padre a visitare l'Ucraina". E' quanto riferisce su X l'ambasciatore presso la Santa Sede Andrii Yurash, presente all'incontro in Vaticano. Il presidente Zelensky aveva già invitato Leone XIV a Kiev nella telefonata del 12 maggio scorso.

Il dono al Papa

Una Madonna con Gesù bambino, tenuto in grembo con tutte e due le braccia, "segno più forte che anche durante la guerra, la gente trova il tempo" per prendersi cura degli altri. Così Zelensky ha spiegato il pannello di legno donato al Papa.

Il Pontefice ha ringraziato Zelensky, "grazie ancora per essere qui" e "grazie per la pazienza", facendo riferimento ai tempi di attesa per il lungo saluto alle delegazioni nella Basilica.

"Buono l'incontro con Vance"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito "buono" il suo incontro oggi a Roma con il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio e ringraziato Washington per il sostegno. "Abbiamo discusso dei negoziati a Istanbul, dove i russi hanno inviato una delegazione di basso livello priva di potere decisionale", ha raccontato sui suoi canali social. "Ho confermato la disponibilità dell'Ucraina a una vera diplomazia e ho sottolineato l'importanza di un cessate il fuoco completo e incondizionato il prima possibile", ha riferito ancora. "Sono stati toccati anche i temi della necessità di sanzioni contro la Russia, del commercio bilaterale, della cooperazione in materia di difesa, della situazione sul campo di battaglia e del futuro scambio di prigionieri. La pressione sulla Russia deve continuare finche' non sarà pronta a fermare la guerra", ha ribadito. "E, naturalmente, abbiamo discusso dei passi da compiere insieme per raggiungere una pace giusta e sostenibile. Grazie a tutto il popolo americano per il vostro sostegno e la vostra leadership nel salvare vite umane'", ha concluso.

"L'incontro è durato circa mezz'ora", ha riferito una fonte della presidenza ucraina. Si è trattato, ha precisato la fonte, di uno scambio "normale".

Durante l'incontro, Zelensky e Vance hanno discusso anche della telefonata che dovrebbe avere luogo domani tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump, ha riferito una fonte della presidenza ucraina. I due hanno parlato "della situazione al fronte, dei preparativi per la conversazione di lunedì, della possibilità di sanzioni contro la Russia se non si ottengono risultati e di un cessate il fuoco", ha precisato la fonte. AGI