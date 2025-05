Il Papa nella basilica di San Paolo fuori le Mura

Il Papa ha visitato la Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma per venerare il "Trofeo" dell'Apostolo Paolo. Al suo arrivo il Pontefice è stato accolto da cori e urla "viva il Papa". Come il Signore ha trasformato la vita di San Paolo (Saulo) anche noi dobbiamo chiedere di essere "testimoni dell'amore". Così in sintesi, Leone XIV nella sua allocuzione durante la visita. Il Pontefice cita il suo predecessore Francesco.

"Gli chiediamo di saper coltivare e diffondere la sua carità, facendoci prossimi gli uni per gli altri, nella stessa gara di affetti che, dall'incontro con Cristo, ha spinto l'antico persecutore a farsi 'tutto a tutti' fino al martirio. Così, per noi come per lui, nella debolezza della carne si rivelerà la potenza della fede in Dio che giustifica".

Tra i fedeli, anche un tifoso della Roma che mostra con orgoglio la bandiera della squadra giallorossa della Capitale. "Chiedere una benedizione? Credo il Papa lo sappia da solo...", ha scherzato.

L'emozione dei fedeli

Vestito con l'abito corale bianco con sopra la mozzetta in seta rossa, il Pontefice è arrivato a bordo del minivan scuro e ha salutato sorridendo le tante persone che lo attendevano, in un clima di grande semplicità e calore. "Sono molto felice che il Papa venga dal mio Paese, è un grande onore", ha detto all'AGI una signora americana, mentre, un'altra, sorpresa dalla visita del Pontefice ha raccontato: "Ero qui per caso, ma è stata una grandissima emozione. Mi piace molto questo nuovo Papa". E un altro fedele ha voluto sottolineare: "Il Papa non è il successore di Papa Francesco, è il successore di Pietro. Lascerà la sua impronta, come è giusto che sia".

Più pittoresco un tifoso della Roma, che ha esposto una bandiera giallorossa dichiarando: "Una benedizione dal Papa alla Roma ci vuole... credo che lui già lo sappia", ha aggiunto ridendo ai microfoni dell'AGI. Una signora italiana ha espresso invece una riflessione di respiro internazionale: "Spero che le posizioni di Papa Leone XIV sulla guerra possano davvero favorire la pace nel mondo. Il fatto che si parli di possibili colloqui in Vaticano è già un segnale molto forte", ha dichiarato con uno sguardo pieno di speranza. Non sono mancate le emozioni forti: una signora argentina, devota al precedente Pontefice Francesco, ha detto di essere profondamente commossa nel vedere Leone: "Sono felice di vederlo e spero continui sulla strada di Bergoglio: Papa Leone è legato all'America Latina". Presenti anche gruppi di fedeli dal Costa Rica e dal Messico, che giunti nella Capitale in vacanza non hanno voluto mancare all'appuntamento con il Santo Padre. AGI