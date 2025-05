Sorteggiato il tabellone del Roland Garros, Sinner debutta contro un francese

Sorteggiato il tabellone di singolare maschile del Roland Garros, il secondo torneo del Grand Slam della stagione, in programma a Parigi dal 25 maggio all'8 giugno, che distribuisce un montepremi complessivo di 56.352 milioni di euro.

Jannik Sinner, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, debutterà contro il francese Arthur Rinderknech e potrà incontrare Carlos Alcaraz solamente in finale. Lo spagnolo, campione in carica, è in fiducia e arriva dalla vittoria agli Internazionali d'Italia proprio contro l'altoatesino.

Ma il cammino di Sinner verso l'eventuale finale appare piuttosto duro: al secondo turno sfiderà uno tra Terence Atmane e Richard Gasquet, all'ultimo torneo della carriera, poi potenziale terzo turno con Alejandro Davidovich Fokina. Dagli ottavi in poi ci saranno gli impegni più gravosi. Il possibile ottavo è con Arthur Fils, esploso definitivamente in questa stagione e ancor più temibile con il caldo pubblico francese a favore. Ai quarti Sinner potrebbe incrociare la testa di serie peggiore: il numero 5 del seeding Jack Draper, che non fa della terra la sua superficie preferita, ma rappresenta un ostacolo fisico non da poco. In semifinale niente Taylor Fritz, inserito nello spicchio di Alcaraz, ma Alexander Zverev. Il numero 3 del mondo sta vivendo un momento complicato, ma a Parigi ha sempre reso alla grande e lo scorso anno si è spinto fino in finale.

Alcaraz esordirà con Kei Nishikori. Secondo turno ipotetico con Fabian Marozsan, avversario di Luca Nardi, terzo turno con Zizou Bergs, ottavo con uno tra Stefanos Tsitsipas e Ben Shelton e quarto con Casper Ruud. Nello stesso spicchio di tabellone dello spagnolo c'è Lorenzo Musetti. Il cammino del numero 8 del mondo non propone grosse insidie fino agli ottavi di finale. Esordio con un qualificato/lucky loser e secondo turno con uno tra Valentin Royer e Roberto Carballes Baena. Al terzo turno potrebbe arrivare uno tra Mariano Navone e Brandon Nakashima. Agli ottavi si profila la super sfida con Holger Rune. Il danese, testa di serie numero 10, se dovesse essere in grado di reggere l'urto fisico dei cinque set rappresenterebbe un ostacolo durissimo per Musetti. La grande continuità fisica dimostrata nell'ultimo anno garantisce al tennista toscano di poter lottare ad armi pari con tutti i giocatori anche in match lunghi.

In caso di raggiungimento dei quarti di finale, l'avversario potrebbe essere Taylor Fritz, che su terra è più che attaccabile. Semifinale in proiezione con Alcaraz, da cui Musetti ha perso in finale a Montecarlo e in semifinale a Roma. Le possibilità per accumulare altri punti, in vista della stagione su erba, ci sono eccome. Per quanto riguarda gli altri italiani, è arrivato il forfait di Matteo Berrettini, a caccia della condizione fisica ideale dopo il ritiro contro Ruud agli Internazionali. Flavio Cobolli aprirà con un qualificato/lucky loser. Matteo Arnaldi se la vedrà con il numero 29 del seeding Felix Auger-Aliassime, mentre Francesco Passaro incontrerà l'olandese Jesper de Jong. Esordi complicati per Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego e Luca Nardi, che giocheranno rispettivamente con Jack Draper, Ben Shelton e Fabian Marozsan. Su terra Luciano Darderi può impensierire la testa di serie numero 23 Sebastian Korda.

Al femminile, sorteggio duro per Jasmine Paolini. La numero 4 del mondo dovrà difendere la finale dello scorso anno persa con Iga Swiatek. La polacca, scesa numero 5 Wta dopo le deludenti uscite a Madrid e Roma, è stata inserita proprio nello spicchio di tabellone della tennista toscana.

La finale dell'edizione 2024, dunque, potrebbe ripetersi ai quarti. In caso di approdo in semifinale Paolini - per lei esordio con la cinese Yuan - potrebbe trovare la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka o Qinwen Zheng, che a Roma ha eliminato proprio la bielorussa. Le altre due azzurre in tabellone, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, apriranno rispettivamente con Ekaterina Alexandrova (20) e una qualificata. AGI