Written by Redazione Sport

Rate this item

La tennista toscana, n.5 al mondo, entrata direttamente al secondo turno, è stata sconfitta in due set dalla tunisina Ons Jabeur che si è imposta per 6-1 6-3. Ansa

Azzurra sconfitta all'esordio sull'erba in due set

More in this category: