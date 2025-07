Trump darà i Patriot all’Ucraina, "ma paga l'Ue". Oggi annuncerà un piano di armamenti "aggressivo"

Mentre il suo inviato Keith Kellogg stava per giungere a Kiev, Donald Trump ha confermato nella notte l'intenzione di continuare a fornire all'Ucraina aiuti militari indispensabili per contrastare l'offensiva russa. Gli Stati Uniti, ha assicurato il presidente, invieranno sistemi missilistici intercettori Patriot. Ma le forniture non peseranno sul bilancio degli Usa.

"Ne avranno un po' perché hanno bisogno di protezione, ma per questo paga l'Unione europea. Noi non paghiamo nulla, ma li invieremo. Sarà un affare per noi", ha detto Trump dopo aver assistito alla finale della coppa del mondo per club Fifa. Per oggi è poi attesa "l'importante dichiarazione" sulla Russia promessa da Trump. Secondo gli analisti potrebbe annunciare nuove sanzioni. E questo mentre riceverà il segretario generale della Nato, Mark Rutte, alla Casa Bianca, alla presenza del segretario di Stato Marco Rubio.

Sul fronte diplomatico, si attende l'esito dei colloqui che Kellog avrà in giornata a Kiev, dove ascolterà i dettagli delle richieste del governo per la ripresa del negoziato Russia-Ucraina arenato da settimane. Ad accoglierlo alla stazione c'era il capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.

"Difesa, rafforzamento della sicurezza, armi, sanzioni, protezione del nostro popolo, cooperazione tra Ucraina e Stati Uniti: ci sono molti argomenti di conversazione", ha sottolineato Yermak. La Russia, ha assicurato, "non vuole un cessate il fuoco. La pace attraverso la forza è un principio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e noi lo sosteniamo".

Axios, Trump annuncerà oggi un piano di armamenti "aggressivo"

Trump dovrebbe annunciare oggi un piano di armamenti "aggressivo" per l'Ucraina, che includerà anche armi offensive, una mossa che segnerà un significativo cambio di direzione per la sua amministrazione. La notizia è riportata dal sito web Axios, che cita due fonti a conoscenza dei dettagli.

Cambio di rotta sulla fornitura di armi

La Casa Bianca ha rivisto la decisione di sospendere alcune consegne di armi a Kiev, annunciando un nuovo accordo in cui la NATO pagherà gli Stati Uniti per parte delle forniture. "Fondamentalmente invieremo loro vari pezzi di militari molto sofisticati e ci pagheranno al 100%", ha dichiarato Trump. "Sarà un affare per noi", ha aggiunto.

L'incontro con Rutte si terrà alle 10:00 (1400 GMT) nello Studio Ovale, seguito da un colloquio con il Segretario di Stato Marco Rubio. Nel frattempo, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è "vicina a un accordo multilivello" per ottenere nuovi sistemi Patriot.

Delusione verso Putin e possibili nuove sanzioni

Trump ha ribadito la sua delusione nei confronti di Putin, accusandolo di lanciare "stronzate" a Washington. In passato aveva evitato di aumentare le sanzioni, ma ora sembra pronto a inasprirle. Alla domanda se annuncerà nuove misure contro la Russia, ha risposto: "Vedremo cosa vedremo domani, ok?" AGI