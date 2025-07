Vacanze d'estate, in Basilicata e Lombardia si prenota con anticipo. Nelle Marche si parte all'ultimo

L’estate si avvicina e gli italiani si preparano con sempre maggiore attenzione e anticipo. Secondo il report AliExpress Consumer Insight 2025, la pianificazione delle vacanze diventa sempre più strutturata, ma con forti differenze regionali. L’indagine, condotta da Censuswide, ha analizzato le preferenze di viaggio, le tempistiche e le abitudini di shopping pre-partenza tra i consumatori digitali italiani.

Il mare in testa, ma crescono le città d’arte e le vacanze slow. La maggioranza degli intervistati (54,7%) dichiara di voler trascorrere le vacanze estive al mare o in un resort, confermando questa scelta come la più popolare tra tutte le fasce d’età e aree geografiche. Ma in tanti cercano anche riposo e equilibrio: il 33,9% opta per viaggi all’insegna della tranquillità. Crescono anche le fughe urbane: il 27,6% sceglie city break, brevi soggiorni ricchi di cultura, esperienze e scoperta.

Aumenta l’interesse per forme di viaggio alternative: il 12,5% parteciperà a concerti durante le vacanze, e la stessa percentuale sceglie viaggi avventurosi come trekking o esplorazioni all’aria aperta. Altri trend in crescita sono le esperienze fuori dai circuiti turistici (11,6%) e il turismo sostenibile (10,7%), particolarmente sentito tra i più giovani.

Quando iniziano i preparativi per le vacanze?

L’epoca del last-minute sembra tramontare: solo il 2,9% degli italiani intervistati aspetta il giorno prima della partenza per organizzarsi e appena il 5,5% inizia uno o due giorni prima. La maggioranza preferisce un approccio più riflessivo.



Il 24,2% dichiara di iniziare a prepararsi da una a due settimane prima della partenza, mentre il 21,5% lo fa tra le due settimane e un mese prima. Interessante notare che il 14,7% si organizza con oltre un mese di anticipo, mentre il 5,6% addirittura tra due e quattro mesi prima. Una crescente attenzione alla pianificazione che cambia il modo in cui si vive – e si gode – il tempo libero.

Abitudini diverse da regione a regione

I comportamenti cambiano in base al territorio. In Basilicata, il 46,7% inizia i preparativi tra una e due settimane prima della partenza, e oltre il 20% tra le due settimane e un mese prima. La Calabria mostra schemi simili, con quasi un terzo (31%) che si organizza con almeno due settimane di anticipo. Anche in Lombardia una quota significativa (21%) pianifica con almeno due settimane di anticipo.

Emilia-Romagna presenta un quadro più frammentato: il 20% si prepara tra una e due settimane prima, ma il 18.5% aspetta gli ultimi tre giorni. In Abruzzo, la pianificazione è distribuita tra la settimana e le due settimane prima della partenza.

Le regioni più “last minute”

Guardando chi inizia i preparativi a meno di tre giorni dalla partenza, ecco le regioni più spontanee:

Marche – 28%

Friuli-Venezia Giulia – 23,3%

Emilia-Romagna – 18,5%

Liguria – 17,5%

Calabria – 16,7%

Che sia per abitudine, flessibilità o vicinanza alla meta, in queste aree si tende ad agire più tardi — spesso decidendo e preparando tutto nelle ultime ore.

Lo shopping pre-vacanza è parte del viaggio

Per molti italiani, prepararsi vuol dire anche fare acquisti online. Tra i prodotti più acquistati prima di partire ci sono abbigliamento, intimo, pigiami e scarpe (49,1%), seguiti da prodotti beauty e per la salute come solari, kit da viaggio o articoli per la cura personale (44,7%). Sorprendentemente, il 43,8% acquista anche cibo e bevande, probabilmente per vacanze in appartamento o viaggi in auto.

Tra le altre categorie popolari: libri e riviste (33,7%) e borse da viaggio o valigie (22,3%). I dati mostrano un trend chiaro: si vuole partire preparati, organizzati ed equipaggiati per godersi la vacanza al meglio. AGI