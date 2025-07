Musei, dopo le polemiche Giuli nomina cinque direttori

Cinque nuovi direttori per i musei di prima fascia: le nomine sono state annunciate dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, due giorni dopo che lo stesso ministro si era detto "insoddisfatto" delle terne dei candidati indicate dalla commissione di selezione ventilando la possibilità di riaprire il bando.

Ora, però, con un comunicato stringato diffuso nella tarda serata di mercoledì è arrivata l'attesa cinquina: a dirigere il Parco Archeologico del Colosseo sarà Simone Quilici, architetto e paesaggista, dal 2019 alla guida del Parco dell'Appia Antica, figura esperta nella gestione dei paesaggi culturali e nella valorizzazione dei cammini storici, come la Via Francigena.

Andreina Contessa è stata designata Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello; al Museo Archeologico Nazionale di Napoli va Francesco Sirano, Federica Rinaldi al Museo Nazionale Romano e Paola D'Agostino ai Musei Reali di Torino. Andreina Contessa, storica dell'arte e studiosa, curatrice museale, esperta di museologia, catalogazione digitale, multimedialità, arriva a Firenze dalla Direzione Regionale Musei Friuli Venezia Giulia (incarico che rivestiva dal 2020) dopo aver guidato il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. Federica Rinaldi approda al Museo Nazionale Romano dopo essere stata funzionario archeologo del Parco Archeologico del Colosseo mentre Paola D'Agostino approda ai Reali di Torino dal Museo Nazionale del Bargello.

La Commissione di selezione, che in questo caso era composta da Elena Tassi, Caterina Cittadino, Ce'cile Evers, Raffaella Saporito e Alessandro Zuccari, deve tener conto della competenza storico-artistica o archeologica ma anche della capacità di orientarsi tra bilanci pubblici, progettazione europea, relazioni istituzionali e gestione amministrativa. Francesco Sirano ha definito "un onore profondo e una grande responsabilità" il nuovo incarico osservando che "da qualche anno" il Museo archeologico Nazionale di Napoli "non è solo una delle istituzioni culturali più importanti d'Italia, ma un autentico punto di riferimento per la storia, l'arte e Cultura".

Ad Andreina Contessa sono arrivati gli auguri della sindaca di Firenze, Sara Funaro, per l'incarico fiorentino: "Il bagaglio di esperienze importanti che porta con sè sarà indubbiamente un valore aggiunto", ha scritto in una nota, "sono certa che ci sarà grande collaborazione". I musei e più in generale la cultura si confermano, intanto, il motore del turismo: il numero di visitatori nei musei statali nel 2024 ha raggiunto le 60,8 milioni di presenze (+5,4% rispetto al 2023 e +11% rispetto al 2019), per un valore di introiti lordi pari a 382 milioni di euro, +21,7% rispetto al 2023.

I dati contenuti nel 21mo Rapporto Annuale Federculture "Impresa Cultura" riportano valori mai registrati in precedenza e superiori anche al 2019. In crescita anche i siti archeologici +4,4% sul 2023 e del +10,7% sul 2019. AGI