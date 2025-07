Hamas presenta una sua proposta di tregua. Israele: "Fattibile"

Hamas ha confermato di aver presentato ai negoziatori la sua risposta alla proposta israeliana di un cessate il fuoco a Gaza di 60 giorni.

"Hamas ha appena presentato ai mediatori la sua risposta e quella delle fazioni palestinesi alla proposta di cessate il fuoco", ha dichiarato il gruppo militante palestinese in una dichiarazione pubblicata su Telegram.

Si tratterebbe di una versione emendata alla proposta inviata martedì e poi respinta. La risposta di Hamas comprende emendamenti proposti alle clausole sull'ingresso degli aiuti umanitari, mappe delle aree da cui l'esercito israeliano dovrebbe ritirarsi e garanzie di una fine permanente della guerra, ha dichiarato all'AFP una fonte palestinese vicina ai colloqui in corso a Doha.

I negoziatori stanno cercando di raggiungere un accordo su una tregua che consenta il rilascio di dieci ostaggi israeliani in cambio di un numero imprecisato di prigionieri palestinesi. Ma i colloqui si sono trascinati per più di due settimane senza una svolta, con ciascuna parte che ha criticato l'altra per essersi rifiutata di cedere sulle sue richieste principali.Per Israele, lo smantellamento delle capacità militari e governative di Hamas non è negoziabile, mentre il movimento chiede solide garanzie per una tregua duratura, il ritiro totale delle truppe israeliane e il libero flusso di aiuti umanitari a Gaza.

Funzionario israeliano, si tratta di una proposta aggiornata

Un funzionario israeliano ha dichiarato al quotidiano 'Times of Israel' che la dichiarazione di Hamas che annuncia di aver fornito ai mediatori la sua risposta alla proposta di cessate il fuoco a Gaza si riferisce a una risposta aggiornata.

Hamas aveva presentato una risposta precedente martedì, che è stata rapidamente respinta dai mediatori arabi, che si sono rifiutati di condividerla con gli Stati Uniti e Israele e hanno chiesto al gruppo terroristico di presentare qualcosa di più ragionevole. Hamas ha accettato la richiesta e il funzionario israeliano ha confermato che l'ultima risposta non include alcune delle richieste contenute nella proposta presentata dal gruppo terroristico martedì.

Witkoff media in Italia

"L'incontro tra Witkoff, Dermer e il primo ministro del Qatar è previsto per oggi in Sardegna". Lo riporta il giornalista di Axios, Barak Ravid. Il sito americano aveva riferito che i colloqui si sarebbero svolti a Roma. La Casa Bianca ha confermato il viaggio in Europa senza svelare la località esatta degli incontri. L'inviato Usa per il Medio Oriente Witkoff è arrivato a Olbia. Lo ha riferito il giornalista Avi Scharf di Haaretz. In programma incontri con il ministro per gli Affari Strategici israeliano Ron Dermer e con esponenti del Qatar. AGI