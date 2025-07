Mondiali di nuoto: splende l'argento azzurro, Italia seconda nella 4X100 stile libero

Argento della continuità per i quattro moschettieri azzurri della 4x100 stile libero. Secondo posto ai Campionati mondiali di Singapore alle spalle dell'Australia capace di stabilire il nuovo record della manifestazione e dell'Oceania con 3'08"97. Per Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo c'è l'argento con il 3'09"58, nuovo primato italiano (precedente 3'10"11, Ceccon, Zazzeri, Frigo e Miressi ai Giochi del 2021) ma soprattutto la conferma sul podio iridato.

Infatti, per la terza volta consecutiva i 'califfi' del nuoto italiano sono vicecampioni del mondo. Quella di Singapore è la medaglia della continuità dopo il quarto posto ai Mondiali di Gwangju 2019, il bronzo mondiale di Budapest e l'argento olimpico a Tokyo nel 2021, gli argenti di Fukuoka 2023 e Doha 2024, ed il terzo ai Giochi di Parigi 2024. In mezzo anche l'oro europeo a Roma nel 2022.

Si tratta della settima medaglia nella specialità (nessun oro): il primo argento fu conquistato a Melbourne 2007 da Massimiliano Rosolino, Alessandro Calvi, Christian Galenda e Filippo Magnini. Gara di altissimo livello degli azzurri. Il debuttante Carlos D'Ambrosio ritocca il primato personale e il record italiano juniores (47"78) e cambia per terzo. Thomas Ceccon (47"10) mantiene la posizione ma a contatto con Stati Uniti e australiani. In terza frazione il proscenio è tutto per capitan Lorenzo Zazzeri (47"36) che risale al secondo posto con una delle sue migliori prestazioni in staffetta di sempre.

Manuel Frigo, come sempre fenomenale staffettista, nulla può sul fenomenale Kyle Chalmers (gli altri aussie erano Flynn Southam, Kai James Taylor, Maximillian Giuliani) ma è bravo a respingere l'attacco dello Us Boys, Kulow per chiudere con un parziale di 47"34. "Siamo stati tutti bravissimi e abbiamo dato tutti il massimo - esulta il capitano Lorenzo Zazzeri, tesserato per Esercito e RN Florentia -. Abbiamo nuotato un tempo incredibile di grandissimo spessore mondiale. Il trend continua ad essere positivo per questa staffetta e sono veramente orgoglioso di esserne protagonista. Contento ovviamente della mia frazione".

"Io credo che più di così non potevamo fare onestamente - fa eco Ceccon, portacolori delle Fiamme Oro e Leosport -. Dispiace perché in genere con un crono del genere si vince. Complimenti all'Australia ma sono convinto che prima o poi l'oro arriverà". Frigo, Fiamme Oro e Team Veneto, conferma le parole di Ceccon e dice, "questo è un tempo che in passato ci avrebbe regalato l'oro, siamo abbonati all'argento che per carità va benissimo ma qualche rimpianto c'è".

A chiudere il giro di interviste in mixed zone è 'Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi) che afferma, "che dire, prima finale mondiale della carriera e subito una medaglia, è incredibile per me e sono felice della mia frazione perché mi sono migliorato ulteriormente rispetto alla batteria". AGI