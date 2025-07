Al via il Giubileo dei giovani: attesi un milione di ragazzi a Tor Vergata

Da oggi, a domenica 3 agosto si celebrerà il Giubileo dei Giovani, il più atteso e partecipato grande evento giubilare dell'Anno Santo 2025. È prevista la partecipazione di mezzo milione di giovani che arriveranno a Roma da 146 Paesi. E in particolare, per la Veglia di Preghiera con Papa Leone XIV a Tor Vergata sabato 2 agosto, si stima che i partecipanti saranno circa un milione. Numero che aumenterà in occasione della Santa Messa di domenica 3 agosto alle ore 9, presieduta dal Pontefice a Tor Vergata.

La giornata di oggi sarà dedicata all'arrivo dei giovani pellegrini e alla sistemazione nei luoghi di accoglienza individuati a Roma e nel Lazio dal Dicastero per l'Evangelizzazione con la collaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo, della Protezione Civile Nazionale, della Prefettura e della Questura, del Vicariato di Roma e della Diocesi del Lazio. Per l'accoglienza sono stati messi a disposizione circa 370 parrocchie, 400 strutture scolastiche, 40 siti extra-scolastici tra Case della Protezione Civile, palazzetti e palestre comunali oltre ad alcune famiglie che si sono rese disponibili per ospitare i giovani pellegrini. Fiera Roma ospiterà 25.000 ragazzi, offrendo i propri spazi per garantire un'accoglienza sicura e confortevole. Grazie al supporto operativo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, la struttura diventerà una vera e propria "città nella città", con presidi medici e servizi h24. Una macchina organizzativa che testimonia l'impegno corale per offrire ai giovani pellegrini non solo uno spazio dove dormire, ma una vera esperienza di comunità, vissuta in piena sicurezza.

Il programma

Martedì 29 luglio a partire dalle ore 9 inizieranno i Dialoghi con la Città, eventi di carattere artistico e culturale sparsi per il territorio della città. Alle ore 19 il Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione monsignor Rino Fisichella presiederà in piazza San Pietro la Santa Messa di benvenuto, a cui sono invitati tutti gli iscritti al Giubileo.

Mercoledì 30 luglio e giovedì 31 luglio altri eventi di carattere artistico, culturale e spirituale arricchiranno i Dialoghi con la Città a partire dalle 10:30 e fino alle 18. In totale saranno più di 70 gli eventi previsti nel programma dei Dialoghi nella settimana del Giubileo dei Giovani, organizzati da più di 30 realtà, enti o associazioni.

Venerdì 1 agosto, in concomitanza agli eventi dei Dialoghi con la Città, dalle 10:30 presso il Circo Massimo si terrà una Giornata Penitenziale in preparazione alla Veglia con il Santo Padre. Oltre 1.000 sacerdoti si sono resi disponibili per il Sacramento della Riconciliazione, in dieci lingue diverse.

Il grande evento a Tor Vergata

Sabato 2 agosto alle ore 9 apriranno i cancelli della grande area allestita a Tor Vergata. Dalle ore 14 alle ore 20 sul palco si alterneranno momenti di intrattenimento con musica e testimonianze, con la conduzione di Rudy Zerbi, Lorena Bianchetti e Paola Arriaza Aviles, Luigi Santarelli e Wallace Freitas, Victor Hernandez e Fabyola Inzunza.

Tra i vari ospiti che saliranno sul palco il trio italiano, conosciuto in tutto il mondo, Il Volo, Sergio Bernal, Matt Maher, le christian band: The Sun e Reale, Thiago Brado, Missionario Shalom e il coro Hakuna Group Music, nato durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro nel 2013. Il Coro della Diocesi di Roma diretto da monsignor Marco Frisina, con circa 450 elementi tra coro e orchestra, animerà i momenti dell'arrivo del Santo Padre e della Veglia.

Alle 20:30 inizierà la Veglia di preghiera con il Santo Padre, durante la quale tre giovani rivolgeranno a Papa Leone XIV alcune domande sui temi dell'amicizia, del coraggio e della spiritualità. Al termine della Veglia i ragazzi presenti si prepareranno al pernottamento, con tende e sacchi a pelo. Alle ore 9 di domenica 3 agosto Papa Leone celebrerà la Santa Messa sempre a Tor Vergata. I servizi di traduzione saranno disponibili scaricando le applicazioni di Vatican Vox e Radio Vaticana, e sarà possibile seguire gli eventi del Giubileo dei Giovani anche in diretta streaming sul canale You Tube di Vatican News. AGI