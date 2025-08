Venezuela, Chevron riprende parzialmente l'export di greggio

La compagnia petrolifera americana Chevron questo mese dovrebbe riprendere in misura "limitata" le sue esportazioni di petrolio dal Venezuela agli Stati Uniti: lo ha annunciato l'amministratore delegato Mike Wirth.

In settimana, l'azienda ha ottenuto dal Dipartimento del tesoro Usa una licenza parziale che le consente di operare nel Paese caraibico e di effettuare scambi di greggio in conformità con l'attuale politica sanzionatoria.

"Questo mese, sembra che una quantità limitata di petrolio inizierà a fluire negli Stati Uniti dalle attività in Venezuela in cui abbiamo interessi, in conformità con la politica sanzionatoria statunitense", ha detto Wirth durante una conferenza con gli analisti in merito ai risultati trimestrali di Chevron.

La ripresa parziale del flusso di petrolio mira, oltre a rifornire il mercato Usa, a saldare gradualmente il debito in essere di Chevron in Venezuela, ha confermato Wirth.

La licenza della società è stata revocata dal presidente Donald Trump a febbraio, mentre l'attuale è scaduta a maggio, sebbene di recente il presidente de facto venezuelano, Nicolás Maduro, abbia affermato che gli Stati Uniti avevano autorizzato Chevron a riprendere la produzione. Ansa