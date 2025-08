Arriva l'ok del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina

Written by Redazione Politica

Rate this item

"Un'opera che non ha precedenti al mondo, essendo un unicum si procede con buon senso, ma rispettando quello che la tecnica prevede. L'obiettivo è l'attraversamento tra il 2032 e il 2033". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante la conferenza stampa al termine della riunione del Cipess, svoltasi a Palazzo Chigi. AGI

"Sui territori cambia il mondo. Ci sarà la metropolitana dello Stretto, con tre fermate sul fronte messinese che collegheranno turisti, pendolari per 365 giorni all'anno". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante la conferenza stampa al termine della riunione del Cipess, svoltasi a Palazzo Chigi sull'approvazione definitiva del Ponte sullo Stretto.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile l'ha approvato. Avrà tre fermate della metropolitana.

More in this category: