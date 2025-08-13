Cincinnati: ottavi Sinner-Mannarino e Nardi-Alcaraz, avanti anche Paolini. Passano il turno Sonego, Paolini e Bronzetti. Fuori Cobolli e Darderi

Dopo la vittoria di Jannik Sinner e la sconfitta di Lorenzo Musetti, nella notte al Masters 1000 di Cincinnati sono scesi in campo Flavio Cobolli (numero 15 del seeding) e Lorenzo Sonego (numero 31 del tabellone). Quest'ultimo si è imposto per 6-4 7-6 contro il belga Zizou Bergs, mentre il romano è stato sconfitto dal francese Terence Atmane per 4-6 6-3 6-7. Ai sedicesimi di finale ad aspettare Sonego è lo scoglio Taylor Fritz, numero 4 del mondo, Sinner invece se la vedrà con il canadese GabrielDiallo, 35esimo in classifica.

Debutto sfortunato per Darderi

Debutto sfortunato per Luciano Darderi. Il tennista italo-argentino, numero 34 del mondo e 29esima forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arreso nei trentaduesimi di finale. Darderi è stato costretto al ritiro, per un problema alla schiena, nel match contro Francisco Comesana, 71 del ranking internazionale, sul punteggio di 6-4 3-1 in favore dell'argentino.

Esordio positivo per Paolini

Debutto positivo, invece, per Jasmine Paolini. La tennista italiana, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto nei trentaduesimi di finale la greca Maria Sakkari, 65 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (5). Ai sedicesimi l'azzurra sfiderà la statunitense Ashlyn Krueger, numero 26 del tabellone, oggi vincitrice contro la lettone Anastasija Sevastova per 6-4 0-6 6-3.

Nonostante l'esordio vincente nel "Cincinnati Open", Paolini non è del tutto soddisfatta. "E' stata una partita complicata - il commento a caldo dell'azzurra - soprattutto se penso che nel primo set ero avanti 5-1. Ma lei ha giocato alla grande e quando serve così bene e si muove così, in queste condizioni, diventa un'avversaria difficile. Ci sono stati un po' di alti e bassi nella mia prestazione, come le montagne russe che sono qua vicino - ha aggiunto ridendo Paolini -. Diciamo che sarebbe meglio andare diretti nelle partite, senza tropi su e giù, ma va bene anche così", ha detto ancora la toscana, che nel tie-break del secondo set era avanti per 6-0 e ha chiuso la pratica soltanto al sesto match-point.

Bene anche Lucia Bronzetti che è approdata ai sedicesimi di finale vincendo al secondo turno contro Daria Kasatkina, russa naturalizzata australiana, 15esima forza del seeding e numero 17 del ranking Wta, col punteggio di 6-3 1-6 6-4. Al terzo turno la tennista romagnola, 26enne e numero 61 del mondo, sfiderà la lettone Jelena Ostapenko, 23esima testa di serie del tabellone, che ha vinto per rinuncia contro la colombiana Camila Osorio.

Nardi-Alcaraz agli Ottavi

Nel pomeriggio è sceso in campo Luca Nardi. Il tennista di Pesaro, 22enne, numero 98 del mondo, ripescato nel main draw come lucky loser, dopo aver vinto al secondo turno contro Denis Shapovalov, 24esima forza del seeding e numero 30 del ranking internazionale, col punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-4, se la dovrà vedere contro il ceco Jakub Mensik, 16esima forza del tabellone.

Paolini nel torneo femminile

Impegno arduo e superato per Bronzetti

Ben più arduo l'impegno che attende oggi Lucia Bronzetti: la tennista romagnola 26enne, numero 61 del mondo, che ha sconfitto a sorpresa l'australiana Daria Kasatkina, 15esima testa di serie del tabellone, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4, dovrà affrontare la lettone Jelena Ostapenko, vincitrice dell'unico precedente tra le due nonchè 23esima testa di serie del tabellone.