Cincinnati, Sinner più forte della pioggia e di Mannarino conquista i quarti di finale

Il campione in carica Jannik Sinner passa ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 9.193.540 dollari). L'altoatesino, numero uno del mondo e prima testa di serie, ha superato il 37enne francese Adrian Mannarino, numero 89 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4) in un'ora e 48 minuti di gioco. Per quasi tre ore il match è stato interrotto per la pioggia quando Sinner aveva già portato a casa il primo set ed era sotto 1-2 nel secondo con 40-30 per lui. Per l'azzurro si tratta della 24/a vittoria di fila sul cemento e del quarto successo su quattro contro il francese. Il prossimo avversario - che Sinner sfiderà oggi - è il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 28 del mondo e 23 del tabellone, che ha superato 6-4 6-3 il francese Benjamin Bonzi, numero 63 in classifica.

Gli italiani in campo oggi

Meteo permettendo, altri italiani saranno impegnati oggi nel torneo di Cincinnati. L'ostacolo più significativo è quello che toccherà a Luca Nardi, costretto ad affrontare il numero due del mondo Carlos Alcaraz. Così come è altrettanto delicato il match che vedrà Lucia Bronzetti, numero 61 al mondo, sfidare la statunitense Coco Gauff, numero due in classifica. In campo anche Jasmine Paolini (nona) contro la ceca Barbora Krejcicova, 80esima nel ranking Wta.

Sul fronte dei doppi, il programma di oggi vede Bolelli-Vavassori contro gli americani Cash e Tracy, e poi Musetti-Sonego contro i cechi Mensik e Lehecka e sul versante femminile ancora Paolini-Errani contro la polacca Linette e la danese Tauson. AGI