A Cincinnati, Paolini mette ko Kudermetova e vola in finale. Musetti-Sonego si fermano a un set dal successo. E stasera la Finale Sinner - Alcaraz

Jasmine Paolini raggiunge Iga Swiatek nella finale del "Cincinnati Open", Wta 1000 in corso sul cemento dell'Ohio, negli Stati Uniti. La toscana, numero 9 del mondo e settima testa di serie del torneo, dopo aver battuto Coco Gauff (2) ai quarti, si è imposta in semifinale sulla russa Veronika Kudermetova (36 Wta) con il punteggio di 6-3, 6-7 (2), 6-3. Come detto in finale affronterà la polacca Iga Swiatek, numero 3 del mondo e del tabellone, che ha battuto 7-5, 6-3 la kazaka Elena Rybakina. Per Jasmine Paolini quella di questa sera è una vittoria che, oltre ad avere una grande importanza con la possibilità di giocarsi il titolo in un 1000, è anche una bella consolazione dopo la sconfitta in semifinale nel doppio, in coppia con Sara Errani. Le azzurre si sono arrese 6-3, 6-2 alla cinese Hanyu Guo (n.28 in doppio) e ad Aleksandra Panova (n.26), russa in campo come atleta neutrale.

"È stata dura, la mia avversaria a un certo punto ha giocato molto bene. Stava andando tutto bene e poi mi sono innervosita e il tie-break non l'ho giocato bene. Dopo la pausa sono riuscita a non pensare al secondo set giocando al meglio. Sono felice". Così Jasmine Paolini dopo aver conquistato la finale del "Cincinnati Open", Wta 1000 in corso sul cemento dell'Ohio, negli Stati Uniti battendo in due set la russa Veronika Kudermetova, numero 36 Wta. "Sarà dura in finale contro Iga Swiatek, è una giocatrice straordinaria. Cercherò di dare il mio meglio, chissà... Spero sia un buon match", ha aggiunto la settima testa di serie e numero 9 del mondo.

Musetti e Sonego ko in finale di doppio

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno perso, invece, la finale del doppio, sempre a Cincinnati. Nel primo set la coppia formata dal croato Nikola Mektic e dallo statunitense Rajeev Ram è stata battuta dagli azzurri 6-4, ma la partita si è ribaltata a favore del duo straniero nel secondo e terzo set vinti 6-3 e 10-5. AGI

A Cincinnati sarà ancora sfida Sinner-Alcaraz

L'avversario, tanto per cambiare, sarà Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha battuto in semifinale il tedesco Alexander Zverev, in evidente difficoltà fisiche, con il punteggio di 6-4, 6-3.

Per Sinner è la 31esima vittoria in questo 2025 a fronte di appena 3 sconfitte, la decima di fila in Ohio, la 26esima sul duro dove non perde dalla finale dell'Atp 500 di Pechino.

"Sono molto contento di essere tornato in finale, vediamo che succederà", ha commentato Sinner a fine match. "E' stata una sfida durissima. Quando affronti un avversario sconosciuto è difficile, e quando lo trovi negli ultimi turni del torneo lo è ancora di più. Ha battuto giocatori fortissimi, ha servito davvero bene nel primo set, ha un enorme potenziale. Sapevo che avrei dovuto essere molto prudente e attento, sono contento di come ho gestito la partita. Ma la finale sarà diversa. Il giorno di riposo di ieri? L'ho usato bene e viste le energie spese oggi, domani sarà una giornata di relax"