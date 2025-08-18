'Boom' di turisti nei musei statali nel ponte di Ferragosto. La classifica dei più visitati

Sono stati circa 470 mila gli ingressi nei luoghi della cultura statali aperti in Italia nel lungo ponte del Ferragosto 2025. Nella sola giornata del 15 agosto - fa sapere il ministero della Cultura - i visitatori totali sono stati 161.278, in crescita rispetto allo scorso anno.

Dati provvisori sugli ingressi del 15-17 agosto

Di seguito si riportano i primi dati provvisori complessivi degli ingressi del 15-16-17 agosto 2025:

Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 76.860; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 50.393; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 35.813; Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 29.361; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 27.370; Galleria dell'Accademia di Firenze 23.033; Castel Sant'Angelo 12.346; Reggia di Caserta 12.083; Musei Reali di Torino 10.996; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 7.644; Galleria Borghese 6.616; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 6.260; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 5.698; Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Le Castella 5.031; Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione 4.922; Parco archeologico di Ercolano 4.913; Villae - Villa d'Este 4.842; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 4.194; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 3.791; Museo archeologico nazionale di Napoli 3.506; Cenacolo Vinciano 3.440; Pinacoteca di Brera 3.287; Galleria nazionale delle Marche 2.550; Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila 2.508; Villae - Villa Adriana 2.443; Palazzo Reale di Napoli 2.346; Galleria nazionale dell'Umbria 2.296; Castello Scaligero di Sirmione 2.250; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 1.976; Castel del Monte 1.932; Terme di Caracalla 1.875; Museo e Real Bosco di Capodimonte - Museo di Capodimonte 1.816; Palazzo Reale di Napoli 1.708; Palazzo Ducale di Mantova 1.662; Complesso monumentale e Museo della Certosa di Pavia 1.651; Gallerie dell'Accademia di Venezia 1.605; Museo storico del Castello di Miramare 1.485; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 1.476; Palazzo Farnese di Caprarola 1.399; Gallerie nazionali di arte antica 1.375; Museo archeologico di Venezia 1.328; Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea 1.292; Castello Svevo di Bari 1.246; Complesso monumentale della Pilotta 1.218; Musei nazionali di Cagliari 1.161; Musei nazionali di Genova - Palazzo Reale di Genova 1.087; Museo archeologico nazionale di Taranto 1.054; Museo nazionale romano - Museo dell'arte salvata 1.050; Castello Piccolomini - Collezione Torlonia 1.048; Museo d'Arte Sacra della Marsica 1.048; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia 995; Certosa di San Martino 989; Museo archeologico nazionale Mario Torelli e Parco archeologico di Venosa 924; Museo nazionale romano - Palazzo Massimo 822; Musei del Bargello - Complesso di Orsanmichele 774; Rocca demaniale di Gradara 748; Parco archeologico di Ostia antica - Area archeologica di Ostia antica 745; Pinacoteca nazionale di Bologna 743; Museo archeologico nazionale del Melfese Massimo Pallottino e Castello svevo di Melfi 721.

Ulteriori dati sui visitatori

A questi dati si aggiungono i 40.720 visitatori del ViVe – Vittoriano e Palazzo Venezia e i 10.744 ingressi delle Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli. AGI