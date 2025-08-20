Oggi l'ultimo saluto a Pippo Baudo tra la sua gente a Militello in Val di Catania

Migliaia di persone hanno reso omaggio a Pippo Baudo nella camera ardente allestita lunedì e martedì all'interno del Teatro delle Vittorie di Roma. A sfilare davanti al feretro del conduttore scomparso all'età di 89 anni, sabato 16 agosto al Campus Biomedico, tanti "telespettatori" cresciuti con i suoi programmi, ma soprattutto amici, colleghi, e le sue "scoperte", quelle che hanno dedicato a Baudo un pensiero di riconoscenza profonda. Tra i più emozionati Fiorello, Laura Pausini, Giorgia, Paola Cortellesi, Lorella Cuccarini e tanti e tanti altri che si sono stretti in un ideale abbraccio verso questo uomo che lungo la decennale carriera è stato un ideatore di programmi, ma anche uno scopritore di talenti. L'ex moglie Katia Ricciarelli tra i primi ad arrivare, accompagnata da Mara Venier, è apparsa visibilmente commossa accanto alla figlia del conduttore Tiziana Baudo, che ha passato la giornata tra gli abbracci e il conforto dei tanti amici, che nonostante la giornata agostana, hanno scelto di tornare a Roma.

Lino Banfi che con Baudo condivide l'anno di nascita, il 1936, ha proposto al Dg della Rai, Sergio, di intitolargli il teatro delle Vittorie set di tanti programmi di successo. Una proposta sposata anche da Amadeus che ha dichiarato: "Pippo era molto affezionato al Teatro delle Vittorie e chiunque ci abbia lavorato ha lasciato li' un pezzo di cuore. Intitolarglielo sarebbe una cosa giustissima e bellissima".

Il feretro esce sulle note di Donna Rosa

Anche la seconda giornata al Teatro delle Vittorie ha visto la partecipazione di tante persone dello spettacolo che non hanno voluto mancare il saluto a Pippo Baudo: Amadeus, Ambra Angiolini, Piero Chiambretti, Marco Masini, Michele Placido, Giorgio Panariello, il figlio di Mike Bongiorno. Il feretro è uscito tra gli applausi e le grida dei fan "Pippo sei grande" con in sottofondo le note di 'Donna Rosa', brano da lui composto. Prima di lasciare Roma, il carro funebre è passato sotto il suo ufficio di Via della Giuliana.

Oggi l'ultimo viaggio nella tanto amata Sicilia, per il funerale che si celebra tra la sua gente di Militello in Val di Catania, dove Baudo sarà sepolto. Questa è stata la volontà del conduttore. Le esequie si terranno nella chiesa di Santa Maria della Stella e saranno trasmesse alle 16:00 in diretta sul TG1.

Michele Bongiorno, era con me a portare la bara di papà

“Ci hanno scherzato su molto i giornali ma giustamente è il mondo dello spettacolo e faceva parte del gioco di parlare di questa competizione – ha aggiunto – ma non era una competizione, era un ispirarsi a vicenda, uno seguire il lavoro dell’altro, rispettarsi, ammirarsi artisticamente. E poi forse anche perché entrambi avevano questa tradizione siciliana. I nonni di papà prima di andare in America arrivavano dalla Sicilia, quindi anche questo aspetto li ha uniti in qualche modo”. Lo ha detto Michele Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno collega e "rivale" sugli schermi di Pippo Baudo.

Michele Bongiorno ha poi rivolto un pensiero alla Sicilia: “È una regione che amiamo moltissimo, da bambino il papà mi ha portato tantissime volte, io ancora adesso lo faccio con le mie figlie. È sicuramente una cultura che ci è rimasta dentro e che il papà mi raccontava sempre. E che animava sia lui che Pippo. Infatti credo che sia giusto, dopo due giorni di camera ardente qua, che lui abbia espresso il desiderio di avere i funerali lì”.

Infine un ricordo personale: “La cosa più importante, oltre ad averlo incontrato tante volte da bambino, è che era di fianco a me nel portare la bara di papà al funerale”.

Amadeus, irripetibile

"Di Pippo sono state dette tante cose giuste e belle, ma quello che posso dire è che uno come lui è irripetibile. Pippo Baudo ha fatto la televisione". Lo ha detto Amadeus parlando a margine della camera ardente.

"Non manca solo a chi lavora in questo mondo, manca a tutti - ha aggiunto Amadeus - alla gente comune che lo ha avuto per una vita nelle proprie case, alla signora che lo guardava in tv fino a poco tempo fa e a ciascuno di noi".

"I suoi varietà, i suoi Sanremo sono stati rivoluzionari e avanti per l'epoca. Figure come Baudo, Costanzo, Carrà, Buongiorno, Tortora non erano semplicemente in tv: loro la televisione l'hanno inventata", ha concluso.

Chiambretti, ha inventato la televisione italiana

"Si dice sempre che muoiono i migliori, a volte come luogo comune. In questo caso la frase è assolutamente azzeccata. Pippo Baudo non ha reinventato, ha inventato la televisione italiana". Lo ha detto Piero Chiambretti a margine della visita alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie. "È stato considerato un conservatore, ma io, avendolo conosciuto anche sul palco e avendo fatto un Sanremo con lui, penso sia stato in realtà un rivoluzionario. Per me è stato un colpo duro venire qui stamattina". Per il conduttore "Baudo ha incarnato pregi e difetti degli italiani, un po' come Alberto Sordi. Nei suoi spettacoli entravano politica e attualità, Sanremo era una cassa di risonanza della vita sociale. Intitolargli il Teatro delle Vittorie dove è stato protagonista e ci ha reso protagonisti sarebbe un omaggio doveroso e giusto. Non vedo un erede di Super Pippo", ha concluso. AGI