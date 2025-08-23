Scatta il controesodo, oltre 12 milioni di veicoli in viaggio

Traffico in costante aumento questo fine settimana per i rientri verso le grandi città del Centro-Nord: in base alle stime dell'Osservatorio mobilità stradale di Anas, si attendono 12 milioni e 255mila spostamenti di autoveicoli. Viabilità Italia ha annunciato 'bollino rosso' nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 agosto, nella mattinata di domani, sabato 23, e nell'intera giornata di domenica 24.

Le misure di Anas

Per il grande aumento dei flussi dalle località di villeggiatura Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all'8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l'83% di quelli attivi (1.672).

I numeri

A partire dal 25 luglio, data di inizio dell'esodo estivo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti, con traffico non concentrato solo nei weekend: la mobilità coinvolge tutta la settimana, con milioni di persone in viaggio ogni giorno. Due spostamenti su tre avvengono nei giorni feriali mentre i fine settimana restano i giorni di maggiore affluenza con un picco già dal primo weekend di luglio.

Le alternative

Le partenze 'intelligenti' durante i giorni feriali hanno contribuito a distribuire il traffico, limitare al massimo le congestioni, garantire percorsi più confortevoli.

I punti nevralgici

Gli itinerari interessati da questo weekend di controesodo saranno in direzione nord verso le grandi città provenienti dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

L'intensificazione della circolazione potrà riguardare le principali arterie del Paese: la A2 'Autostrada del Mediterraneo' che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 'Jonica' e 18 'Tirrena Inferiore' in Calabria; le Autostrade A19 'Palermo-Catania' e A29 'Palermo-Mazara del Vallo' in Sicilia; la statale 131 'Carlo Felice' in Sardegna; la statale 148 'Pontina' nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 'Appia' assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). (AGI)

E ancora

Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 'del Lago di Como e dello Splugà in Lombardia, la statale 45 'di Val Trebbia' in Liguria, la statale 26 'della Valle D'Aosta' e la statale 309 'Romea' tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 'di Alemagna' in Veneto.

No ai veicoli pesanti

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani sabato 23 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 24 agosto dalle 7 alle 22.

L'ad di Anas

"Gli italiani si avviano a tornare a casa dalle vacanze per riprendere la propria quotidianità e le attività lavorative - ricorda l'amministratore delegato Anas Claudio Andrea Gemme -. Invito tutte e tutti a guidare con prudenza: è fondamentale per garantire la sicurezza stradale. La malinconia della fine delle vacanze e la voglia di tornare rapidamente a destinazione possono portare a comportamenti rischiosi: secondo la nostra ultima ricerca sugli stili di guida, per il 51% degli italiani non è pericoloso superare i limiti di velocità. L'11,4% ritiene che durante la guida 'si possa fare altro', mentre soltanto il 55,4% è convinto che gli incidenti stradali dipendano da comportamenti errati. In queste ore si concentrano numerosi spostamenti, anche a livello locale, con un forte volume di traffico, soprattutto sulle strade statali nei pressi dei centri abitati. Invito - conclude l'ad - a rispettare i limiti di velocità e a pianificare gli spostamenti. Mi raccomando, soprattutto, mai al volante con il cellulare, tutto il resto può aspettare. Nulla è urgente come salvaguardare la propria vita e quella degli altri". AGI