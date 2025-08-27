Arriva in Italia l'ex uragano Erin, rischio nubifragi

La situazione sinottica vede l'ex uragano Erin in movimento in Atlantico con minimo al suolo fino a 980 hPa e con saccatura depressionaria in allungamento verso la Penisola Iberica. La penisola italiana sarà interessata da un sistema prefrontale portando molta nuvolosità in transito al Nord con piogge sparse associate, mentre il Centro-Sud vedrà tempo più stabile con aria calda proveniente dal continente africano che porterà un aumento delle temperature.

La saccatura depressionaria nei prossimi giorni andrà a muoversi sul Mediterraneo, portando nella giornata di domani un peggioramento più intenso al Nord con acquazzoni e temporali sparsi e anche con il rischio di locali nubifragi specie al Nord-Ovest, mentre al Centro-Sud è atteso un ulteriore rialzo termico.

Attese temperature massime fino a +35 C sulle regioni centrali, +37/+38 C nelle aree interne meridionali e possibili picchi di +40 C sulla Sardegna.

Tra venerdì e sabato il peggioramento è atteso anche al Centro-Sud, con fenomeni più intensi sul versante tirrenico e ancora con rischio di nubifragi. Questa fase perturbata sarà accompagnata da un generale calo termico, con valori che torneranno in linea o leggermente sotto le medie stagionali.

Le previsioni di oggi

AL NORD - Al mattino cieli nuvolosi al Nord-Ovest con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con precipitazioni in estensione anche al Triveneto. Tra la serata e la notte instabilità in aumento al Nord-Ovest con temporali anche intensi, nuvoloso con piogge da isolate a sparse sul resto del Nord.

AL CENTRO - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Toscana ma senza fenomeni di rilievo associati, nessuna variazione altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio e maggiori spazi di sereno altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE - Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese particolari variazioni, con nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma con tempo ancora asciutto e prevalenza di cieli sereni sulle altre regioni. Temperature minime in calo al Centro-Sud e stabili o in rialzo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord e in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Domani

AL NORD - Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, più intense tra Piemonte e Lombardia; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni a carattere temporalesco anche sulla Liguria. In serata maltempo che si concentra sui settori alpini e prealpini, con acquazzoni e temporali su Lombardia, Trentino e Triveneto. Fenomeni in movimento verso le regioni di nord-est nella notte.

AL CENTRO - Cieli poco o irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne, ma senza fenomeni associati. In serata attese precipitazioni sulle coste della Toscana e dell'alto Lazio, con schiarite altrove. Nuvolosità in progressivo aumento nuovamente nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE - Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con nuvolosità in aumento sulla Sardegna. Temperature minime in generale aumento; massime in diminuzione al nord e in rialzo sul resto della penisola. AGI