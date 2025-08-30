Us Open, eliminata Paolini: battuta dalla ceca Vondrousova

Si ferma al terzo turno la corsa di Jasmine Paolini allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. L'azzurra, numero 8 del mondo e settima testa di serie, cede alla ceca Marketa Vondrousova, due anni fa campionessa a Wimbledon, scesa al numero 60 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-1 in un'ora e 27 minuti. Vondrousova affronterà un'latra vincitrice sull'erba londinese, la kazaka Elena Rybakina, numero 10 del mondo e 9 del seeding

La partita

Inizio di partita con l'azzurra molto sicura al servizio dove concede pochissimo: appena tre punti nei primi 4 turni di battuta. La toscana si procura anche due palle break, una al secondo e un'altra al quarto game. Nella prima occasione Paolini manda fuori uno slice in difesa, nella seconda Vondrousova piazza un ace. Sul 4-4 la numero 8 del mondo tiene il servizio a 30 e sul 5-4 arriva due volte a due punti dal set ma prima sbaglia un comodo colpo al volo e poi non chiude un facile dritto sulla rete. Si arriva al tie-break dove l'ex campionessa di Wimbledon vola 6-2, Paolini annulla i primi due set-ball ma non può nulla sul terzo con la ceca che mette a segno un dritto vincente e chiude 7-4 il tie-break.

Nel secondo set non c'è partita con Vondrousova che, molto aiutata dall'azzurra, mette a segno due break, nel quarto game a 15 e poi nel sesto game dopo un gioco lunghissimo nel quale l'italiana salva cinque palle break ma alla sesta deve arrendersi. La ceca va a servire per il match e chiude alla prima occasione utile per 6-1 in un'ora e 27 minuti. Adnkronos