Diana Rosato è il presente e il futuro del patrimonio italiano in Venezuela.

A soli 20 anni, Diana Rosato è il presente e il futuro delle origini italiane in Venezuela. Psicologa, prossima alla laurea in Scienze dell'Educazione e fondatrice di @italianocondiana, una community con oltre 1.000 studenti in tutto il mondo, Diana insegna la lingua e la cultura delle sue radici in modo divertente, coinvolgente ed efficace.

La sua storia è segnata dall'eredità dei nonni, emigrati dall'Italia in Venezuela dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ha trascorso parte della sua infanzia in Abruzzo, coltivando un profondo legame con la nonna e le tradizioni familiari: la lingua, la cucina, la musica e i valori del duro lavoro e dell'eccellenza.

Oggi Diana non trasmette solo la sua lingua italiana: trasmette identità, appartenenza e orgoglio per le sue radici. Questa è la prima testimonianza di "Herencia Italiana: Una mirada a través de ellas", un'iniziativa culturale dell'Ambasciata d'Italia a Caracas e dell'Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con Impact Hub Caracas, per rendere omaggio alle donne italo-venezuelane che mantengono viva la loro eredità.

Il progetto esplora il patrimonio di valori di questi discendenti italiani e gli insegnamenti tramandati dalle prime generazioni arrivate in America Latina, spesso con risorse modeste, che hanno saputo coniugare le antiche tradizioni e la cultura del loro Paese d'origine con l'apertura al mondo. L'adattamento al contesto locale ha permesso loro di contribuire in modo significativo alla costruzione di una società integrata ed emancipata. Vi invitiamo ad ascoltare le loro storie, che trasmettono identità, appartenenza e un profondo orgoglio per le proprie radici.

Ringraziamo Doctor Construcción C.A., Euroamericana de Vinos CA, Astoria Vini Venezuela e il resto dei nostri sponsor per il loro prezioso supporto.

@iiccaracas@italianocondiana @consolatoitalia_caracas @consolatoitaliamaracaibo @cgievenezuela @comitescaracas @comites_oriente_po @comites_mcbo @faiv_ig @dantevenezuela @cavenit @ImpactHubCcs @doctorconstruccion @eadevinos @astoriaviniven

#HerenciaItaliana #EmbajadaDeItalia #InstitutoItalianoDeCultura #ImpactHubCaracas #MujeresQueInspiran #ItaliaEnVenezuela