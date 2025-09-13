ANNO XIX Settembre 2025.  Direttore Umberto Calabrese

Berrettini torna a Hangzhou, l'annuncio sui social

Matteo Berrettini Matteo Berrettini

L'azzurro in un video: 'Preparazione finale'.

Matteo Berrettini annuncia il suo ritorno in campo.

Il romano, oggi numero 58 del mondo, sarà al via del Lynk & Co Hangzhou Open, ATP 250 in programma sul cemento a Hangzhou, in Cina, dal 17 al 23 settembre.

Berrettini ha pubblicato su Instagram un video dei suoi allenamenti e ha spiegato che si tratta della "preparazione finale per Hangzhou".

Al momento, stando all'entry list, Berrettini sarebbe l'ottava testa di serie del torneo a cui figurano iscritti tra gli altri Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Alexander Bublik e il campione in carica Marin Cilic. Ansa

