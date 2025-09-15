Julie Restifo Attrice, produttrice e regista teatrale

Julie Restifo è un'attrice, produttrice e regista teatrale. Una donna la cui sensibilità e dedizione hanno forgiato un'eredità duratura nelle arti drammatiche del nostro Paese (Venezuela), conquistando cuori dalla televisione al cinema e al teatro.

Oggi, apre il suo cuore per condividere la storia delle sue radici italiane: la storia della famiglia Restifo, arrivata dalla Sicilia in Venezuela negli anni '50.

Con i suoi ricordi, ci trasporta al calore della nonna, a quell'amore inesauribile espresso in ogni gesto e in ogni piatto servito in tavola. La gastronomia era allora una cerimonia, un momento di unione e gioia che ogni domenica riuniva una grande famiglia attorno all'abbondanza e all'affetto.

Quella lezione non è rimasta solo a tavola: si è trasformata in amore per il proprio lavoro, in impegno per il Paese che li ha accolti e in passione per una carriera artistica che continua a illuminare il palcoscenico.

Questa è la seconda testimonianza della serie "Patrimonio Italiano, uno sguardo attraverso di loro", un'iniziativa dell'Ambasciata d'Italia in Venezuela, dell'Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con Impact Hub Caracas. Un omaggio alle donne italo-venezuelane che, con le loro voci e il loro esempio, mantengono vivi i valori che ci ispirano.

