Esther Mobilia, docente di storia presso l'Università Centrale del Venezuela, è la terza testimonianza della serie "Patrimonio italiano, uno sguardo al suo passato".

Esther Mobilia racconta come l'eredità della sua famiglia, originaria della Campania, abbia profondamente influenzato la sua vita in Venezuela. Dai sacrifici dei nonni, emigrati in cerca di un futuro migliore, all'impegno e alla dedizione dei genitori, che si sono reinventati per costruire una casa in un nuovo Paese.

I miei nonni hanno lasciato la loro terra natale, l'Italia, con sogni di successo. In Venezuela, i miei genitori si sono reinventati e, grazie a loro, sono la donna che sono oggi. Per me, la più grande eredità è il lavoro costante, l'impegno e la dedizione per fare di questo Paese la nostra casa.

Oggi, Esther insegna all'Università Centrale del Venezuela, dove, come docente di storia, trasmette alle generazioni future gli stessi valori di impegno, disciplina e amore per la famiglia. Il suo ruolo di educatrice la riempie di soddisfazione e lo considera una missione personale e sociale: guidare i suoi studenti con lo stesso amore e impegno che le hanno insegnato i suoi nonni.

La tradizione dei grandi pranzi in famiglia, delle feste attorno alla tavola e il calore della cultura italiana restano una parte essenziale della vita, anche in Venezuela.

Questa è la terza testimonianza della serie "Patrimonio Italiano, Uno Sguardo Attraverso di Loro", un'iniziativa dell'Ambasciata d'Italia in Venezuela, dell'Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con Impact Hub Caracas. Un omaggio alle donne italo-venezuelane che mantengono vivi i valori che ci ispirano.

Grazie a Doctor Construcción C.A., Euroamericana de Vinos CA, Astoria Vini Venezuela, Scuola S. Bolívar e G. Garibaldi, e a tutti gli sponsor per il loro prezioso supporto.

