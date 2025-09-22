L'Italia si ferma per Gaza. A Milano scontri in stazione. A Roma 30mila in strada

Dopo quella di venerdì 19 settembre prende il via la seconda giornata di sciopero e mobilitazione sindacale a sostegno del popolo palestinese, contro l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza City. Modalità e piattaforme sono differenti. Da un lato la Cgil e l'associazionismo civico, dall'altro una galassia di sigle sindacali autonome.

L'inasprimento dell'iniziativa di terra dell'Idf nella Striscia segna dunque anche un crescendo delle mobilitazioni in Italia. Per la giornata di oggi, lunedì 22 settembre, alcune sigle sindacali autonome - tra cui Usb, Adl Cobas, Cub - hanno proclamato uno sciopero generale del settore pubblico e privato in solidarietà con la popolazione palestinese. Lo sciopero è stato indetto a livello nazionale e riguarderà trasporti pubblici, scuole, università e lavoratori portuali. L'eventuale astensione dal lavoro interessa anche il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord - fino alle ore 23 di lunedì 22 settembre 2025 - e con conseguenti variazioni sugli orari o cancellazioni di treni e altri mezzi di trasporto pubblici.

Lo sciopero generale, si legge nella piattaforma che lo annuncia, è stato indetto "contro il Genocidio in Palestina, la fornitura di armi a Israele e l'assenza di un intervento concreto per dissociarsi dagli orribili crimini perpetrati dal governo di Israele". Nel trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica, lo sciopero sarà sempre di 24 ore ma con modalità diverse.

I cortei

Sono moltissimi i ritrovi, i cortei, le manifestazioni organizzate in tutta Italia a sostegno del popolo palestinese. Nonostante il maltempo, molte persone si sono già riversate in piazza portanto bandiere e cantando slogan e inni contro Israele e le azioni decise dal governo di Netanyahu.

Milano. Le bandiere di Israele, Usa, Unione Europea e Nato sono state bruciate in piazza della Repubblica durante il corteo a Milano per lo sciopero generale per Gaza. L'azione è stata inscenata all'altezza del consolato generale americano. I manifestanti hanno anche intonato cori mentre dal camion uno speaker ha detto: "Lo Stato ha le stesse responsabilità di quelle israeliane e sioniste".

Una profumeria chiusa a Milano per Gaza

Il serpentone, partito alle 10 da piazzale Cardona, è ripartito in direzione della stazione Centrale dove ci sono stati violenti scontri con le forze dell'ordine in assetto antisommossa. Un gruppo di manifestanti ha provato ad accedere all'area interna dello scalo ferroviario trovando di fronte lo sbarramento di polizia e carabinieri. Gli ingressi della stazione sono al momento chiusi creando disagi anche ai viaggiatori che devono prendere il treno.

Roma. Sono oltre 30 mila le persone via Marsala, via Giolitti e piazza dei Cinquecento dove è partito il corteo dello sciopero generale a sostegno della popolazione i Gaza. Ad aprirlo sono i vigili del fuoco, che sventolano la bandiera palestinese. In testa anche uno striscione del Global Movement to Gaza in sostegno della Global Sumud Flotilla. Numerosi cori e slogan contro il governo israeliano: "Sionisti e fascisti pensavate che saremmo stati liberi, vi siete sbagliati. Questa è la rivolta contro i sionisti e i governi che li appoggiano". Da segnalare il lancio di uova contro l'Ufficio scolastico regionale in via Frangipane. Gli studenti, in protesta contro il ministro Valditara, lo accusano di impedire di parlare del "genocidio di Gaza".

Genova. Nel giorno dell'allerta maltempo arancione scatta anche la mobilitazione collettiva indetta da USB per Gaza. Gruppi e cortei confluiranno in porto per un'assemblea, convocata alle 11. Previsto anche un corteo cittadino nel primo pomeriggio. Già stamane è attivo dalle 8 il blocco ai varchi portuali. Gli studenti si muoveranno in corteo dal centro città verso le banchine. Sulla manifestazione pesano le condizioni meteo, in considerazione della allerta arancione, che potrebbero apportare modifiche alla protesta. Genova ha un ruolo cruciale nella mobilitazione di oggi: era stato proprio il Calp, lo scorso 30 agosto, a dichiarare ai circa 40 mila manifestanti scesi in piazza per sostenere la popolazione palestinese e la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla.

Proprio ieri l'Usb ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza del previsto arrivo, al terminal Spinelli, della Joanna Borchard, nave dell'agenzia Cosulich, per caricare container diretti a Israele e di essere "immediatamente intervenuta presso le istituzioni comunali per sollecitare il rispetto della mozione e della volontà espressa dal Comune di Genova rispetto alla rottura degli accordi commerciali e diplomatici con Israele", ricordando che "lo sciopero avrà anche funzione di presidiare e impedire eventuali carichi".

Torino. "A difesa della Palestina, a sostegno della Flotilla, contro il riarmo". Sono le tre parole riportate sullo striscione esibito a Torino dai manifestanti che si sono ritrovati stamattina, di fronte alla stazione di Porta Nuova, per protestare contro il governo israeliano e a sostegno del popolo palestinese. Oltre alle bandiere dei sindacati di base Usb, numerose sono quelle della Palestina. Un gruppo di manifestanti pro Pal ha bruciato un manifesto raffigurante Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu davanti all'ingresso della Collin Aerospace, definita dai manifestanti "una fabbrica di morte". Un altro gruppo, nel frattempo, si è diretto verso la stazione centrale di Porta Nuova per bloccare i binari all'altezza di corso Sommeiller.

Livorno. Al porto bloccato il varco Valessini, dai manifestanti che stanno a presidio al grido di 'Palestina libera'. Il presidio sta rallentando e bloccando i flussi in entrata e uscita dei mezzi.

Palermo. Studenti e lavoratori insieme contro il genocidio a Gaza e la tiepidezza di un pezzo consistente dell'Occidente. In migliaia, giovanissimi soprattutto, anche bimbi con loro famiglie, associazioni, attivisti, centri sociali, la comunità palestinese ben riconoscibile, si sono riversati nel centro di Palermo, partendo dal Teatro Massimo, principale istituzione culturale cittadina. "Più scuole, mai più bombe", è infatti uno degli slogan più gridati dagli studenti medi e universitari. "Noi la guerra non la vogliamo", si urla, insieme a "Blocchiamo tutto", "Fermiamo il genocidio", "Palestina libera" e insulti ai governi e ai premier di Italia e Israele. "Studenti e lavoratori insieme con la Palestina", lo striscione principale, tra bandiere palestinesi, cartelli con la scritta "Definisci bambino", "Chi tace è complice", "Resistenza". Solo due giorni fa, un'altra partecipatissima manifestazione tra le strade di Palermo a sostegno di Gaza e per spingere una reazione concreta dei governi a favore della martoriata popolazione palestinese.

Napoli. Migliaia di studenti stanno affollando in queste ore le strade di Napoli per Gaza. Il corteo principale, partito da piazza Mancini con destinazione piazza Municipio, sta vedendo la partecipazione di alunni provenienti da numerosi istituti scolastici del capoluogo campano, uniti nello slogan "fermiamo il genocidio in Palestina". La protesta, organizzata da collettivi studenteschi e movimenti vicini alla causa palestinese, ha avuto un momento particolarmente concitato davanti alla sede centrale dell'Università Federico II. Lì i manifestanti hanno acceso fumogeni e srotolato un lungo striscione chiedendo di "bruciare gli accordi con Israele", in riferimento alle collaborazioni accademiche e istituzionali con enti israeliani. "Oggi facciamo quello che il nostro Governo non ha fatto in questi due anni - ha urlato uno studente al megafono - bruciamo simbolicamente gli accordi tra le universita' italiane e chi compie il genocidio in Palestina. Davanti al silenzio delle istituzioni, siamo noi a dover alzare la voce". Nel mirino anche il rettore dell'Universita' Federico II, Matteo Lorito, accusato di far parte della Fondazione Med-Or, ritenuta dai manifestanti complice del sostegno politico e logistico allo Stato israeliano. Gli studenti hanno inoltre annunciato che le università italiane potrebbero essere occupate qualora la Flotilla venisse intercettata o bloccata. La protesta, però, non si è limitata a slogan e richieste. Alcuni attivisti hanno bruciato le immagini della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Nel pomeriggio è atteso un secondo corteo, organizzato da sindacati, collettivi e altri gruppi studenteschi, che si muoverà nei pressi dell'ex base Nato di Bagnoli, dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurerà ufficialmente l'anno scolastico in una scuola della zona. La tensione in quell'area è alta, e le forze dell'ordine hanno predisposto un dispositivo di sicurezza straordinario. A complicare ulteriormente la giornata, lo sciopero generale con forti ripercussioni sul trasporto pubblico. Al momento sono attive soltanto le linee 1 e 6 della metropolitana e la funicolare di Mergellina. Restano invece sospesi i servizi delle funicolari Centrale e Chiaia, mentre quella di Montesanto garantisce solo corse dirette. Ridotto il servizio di bus, tram e filobus secondo quanto comunicato da ANM.

Venezia. Nel giorno dello sciopero indetto da Usb e Cobas che ha richiamato a Venezia da tutto il Veneto secondo gli organizzatori più di 20mila persone, il corteo si è concluso di fronte al casello del Porto commerciale di Marghera (Venezia). "Le merci oggi non partono, è giunto il momento di dire stop al genocidio - hanno spiegato - qui inizia ufficialmente il blocco. La giornata è ancora lunga, non abbiamo fretta". Il corteo è arrivato al Porto dopo quasi due chilometri attraverso le strade della città.

Ravenna. Momenti di tensione alla manifestazione per Gaza organizzata a Ravenna, alla quale hanno preso parte soprattutto studenti. Centinaia di persone sono partite da piazza del Popolo e, a metà mattinata, hanno raggiunto il ponte mobile sul Candiano. Un gruppo di manifestanti, circa 6-7, si è staccato dal corteo e si è sdraiato in mezzo alla carreggiata, mostrando striscioni e bandiere al grido di "Palestina libera".

Il gesto simbolico, durato pochi minuti, ha comportato il blocco della circolazione su una delle infrastrutture più importanti per la mobilità cittadina. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente e tre persone, due uomini e una donna, sono state accompagnate in Questura e denunciate per blocco stradale.

Marghera. Nel giorno dello sciopero indetto da Usb e Cobas che ha richiamato a Venezia da tutto il Veneto secondo gli organizzatori più di 20mila persone, il corteo si è concluso di fronte al casello del Porto commerciale di Marghera (Venezia). "Le merci oggi non partono, è giunto il momento di dire stop al genocidio - hanno spiegato - qui inizia ufficialmente il blocco. La giornata è ancora lunga, non abbiamo fretta". Il corteo ha poi raggiunto il Porto dopo quasi due chilometri attraverso le strade della città.

Orari e fasce garantite dello sciopero

Per quanto riguarda nello specifico la mobilità urbana nelle principali città italiane, l'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico di Milano, informa che sarà assicurato il servizio di metropolitane e mezzi di superficie fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

L'Atac a Roma rende noto che lunedì non è garantito il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 16.59 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno oltre a quello delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte. Anche i taxi potrebbero aderire allo sciopero mentre nessun impatto dovrebbe esserci per il trasporto aereo, il cui comparto non aderisce alla mobilitazione

Per quanto riguarda la scuola, gli scioperi di oggi sono addirittura due: oltre a quello proclamato dalla Usb nell'ambito della mobilitazione generale a sostegno della Palestina che riguarda tutte le categorie del lavoro, senza distinzioni tra ambiti pubblici e privati, c'è quello proclamato dalle sigle Conf. S.a.i., Cisle e Conalpe che coinvolgerà tutto il personale docente e Ata (Amministrativo tecnico e ausiliario) delle scuole pubbliche, comunali e private, del personale educativo dei servizi educativi per l'infanzia (anche i nidi) e del personale insegnante delle scuole gestite dagli enti locali. AGI