Beatrice Venezi nuova direttrice musicale del Teatro La Fenice

Il ministro Giuli: "Nomina meritatissima. Sono sicuro che Venezi darà il suo contributo con la dedizione, la professionalità e la creatività richieste dal suo ruolo".

Beatrice Venezi è la nuova direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. La decisione è stata approvata all'unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dai consiglieri.

"Accolgo con grande soddisfazione la nomina di Beatrice Venezi a nuova direttrice musicale della Fenice, una donna che a soli 35 anni ottiene un meritato e prestigioso successo. È una grande notizia anche perché la Venezi è una delle poche donne al mondo ad assurgere ad un incarico di vertice nell'ambito dei teatri lirici, confermando così la vocazione di Venezia e del Veneto a valorizzare in ogni occasione la figura femminile" ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

"Auguro alla Venezi i migliori successi nel prosieguo di una carriera già estremamente prestigiosa. La sua giovane età - conclude - costituisce anche un grande esempio per i ragazzi e le ragazze che abbiano un'aspirazione nella vita: l'impegno e le qualità personali pagano sempre".

"Accolgo con favore la scelta all'unanimità del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia per la nomina meritatissima di Beatrice Venezi nel ruolo di direttore musicale dell'ente lirico. Sono sicuro che Venezi darà il suo contributo con la dedizione, la professionalità e la creatività richieste dal suo ruolo. Al Sovrintendente Nicola Colabianchi i miei più sentiti complimenti per la scelta lungimirante". Così il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. AGI