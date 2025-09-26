Gli Usa annunciano dazi su farmaci, mobili da bagno e camion

A partire dall'1 ottobre gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico con marchio o brevettato all'estero, a meno che un'azienda non stia costruendo il proprio impianto di produzione farmaceutica in America. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump con un post sul social Truth. Per costruzione il presidente ha detto di intendere "aver avviato i lavori di scavo" oppure "essere in fase di costruzione".

Usa, annunciati dazi del 50% su mobili da bagno e cucine componibili

Sempre dall'1 ottobre, gli Stati Uniti imporranno dazi del 50% su tutte le cucine componibili, i mobili da bagno e i prodotti correlati. Un dazio del 30 per cento verrà imposto su mobili imbottiti. Il tycoon ha spiegato di voler fermare l'"invasione" di prodotti stranieri. Anche in questo caso, come per i dazi sui camion pesanti, Trump ha invocato la "sicurezza nazionale".

Usa, annunciati dazi del 25% sulle importazioni di camion stranieri

Ancora, dalla stessa data gli Stati Uniti imporranno un dazio del 25% sulle importazioni di tutti i camion pesanti. "Per proteggere i nostri grandi produttori di camion pesanti dalla concorrenza sleale esterna - ha detto -, a partire dal 1 ottobre imporrò un dazio del 25% su tutti i camion pesanti prodotti in altre parti del mondo". Il presidente, che ha parlato di "sicurezza nazionale", ha spiegato che il provvedimento avvantaggerà aziende come Peterbilt, Kenworth e Freightliner. AGI