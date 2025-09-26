Addio a Christian, lo Julio Iglesias italiano

Addio a Christian, il cantante siciliano che negli anni '80 aveva venduto milioni di dischicon successi come 'Daniela' e 'Cara' che gli avevano guadagnato la definizione di 'Julio Iglesias italiano'. Il re della canzone romantica aveva 82 anni ed era ricoverato al policlinico di Milano per un'emorragia cerebrale.

Cristiano Gaetano Rossi, questo il suo vero nome, era nato a Palermo l'8 settembre del 1943 da papà poliziotto e mamma casalinga e aveva cambiato il nome in Christian su suggerimento di Mina per renderlo più internazionale. Dopo esser stato calciatore da ragazzo nelle giovanili del Palermo e del Mantova, il primo successo canoro arrivò quando vinse il concorso Voci Nuove di Milano con il suo primo contratto discografico e poi con il trionfo al Festivalbar 1970 nella sezione giovani con il brano 'Firmamento'.

Negli anni '70 era stato protagonista a teatro come attore e cantate di musical, fotoromanzi e cinema. I suoi brani più famosi sono 'Daniela' del 1982 e 'Cara' del 1984: quest'ultimo gli valse il terzo posto in uno dei Festival di Sanremo a cui ha partecipato tra il 1982 e il 1990.

Le sue canzoni sono sono state scritte anche da autori come Lauzi, Mogol e Malgioglio.

Nel 1986 sposò l'ex showgirl Dora Moroni, la cantante e soubrette la cui carriera era stata interrotta da un brutto incidente d'auto insieme a Corrado nel 1978 per il quale era rimasta in coma per sei settimane. Da lei ha avuto l'unico figlio, Alfredo, che vive negli Stati Uniti e che li ha resi nonni.

Nel 1997 avevano divorziato ma ultimamente i rapporti erano tornati buoni. "Dora mi è stata molto vicina ed è presente anche oggi, ci sentiamo ogni giorno. Quando sono giù di morale è lei la prima che chiamo", aveva raccontato.

Christian ha lavorato con Mariangela Melato, Renzo Arbore e Roberto Benigni e ha cantato per papa Giovanni Paolo II. Apprezzato anche all'estero e capace di scalare le classifiche di tutto il mondo, si era esibito in Australia, Jugoslavia, Sud Africa, Grecia e l'America, compreso il Madison Square Garden di New York. AGI