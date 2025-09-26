Esmeralda Vizzi, ricercatrice presso l'Istituto Venezuelano di Ricerca Scientifica. Quarta testimonianza della serie "Patrimonio Italiano, uno sguardo attraverso di loro"

Esmeralda Vizzi apre le porte alla storia della sua famiglia per mostrarci come l'eredità italiana e la vita in Venezuela siano intrecciate in un filo conduttore fatto di impegno, amore e tradizione.

I suoi genitori, originari della Sicilia, arrivarono in Venezuela con sogni e coraggio, in cerca di opportunità temporanee. Tuttavia, un viaggio di due anni si trasformò in una vita in Venezuela, costruendo un futuro solido che oggi ispira Esmeralda nel suo lavoro di ricercatrice presso l'Istituto Venezuelano di Ricerca Scientifica.

Fin da piccola, ha imparato che i legami familiari, l'istruzione e la perseveranza sono il motore della vita. Crescere circondata dalle storie dell'Italia e dal calore del Venezuela le ha insegnato a valorizzare le sue radici, a mantenere vive le tradizioni, a festeggiare a tavola e a trasmettere questi valori ai suoi figli, che oggi attingono anch'essi a questa storia che oltrepassa i confini.

Tra piatti tipici siciliani, incontri con cugini, zii, zie e nonni, e la disciplina ereditata dai genitori, Esmeralda ci ricorda che la cultura non si vive solo, ma si condivide, si protegge e si diffonde. La sua vita è la testimonianza di come famiglia, passione e duro lavoro possano trasformare generazioni e mantenere vivo il ricordo di chi è arrivato per primo con speranza e coraggio.

Questa è la quarta testimonianza della serie "Patrimonio Italiano, uno sguardo attraverso di loro", un'iniziativa dell'Ambasciata d'Italia in Venezuela, dell'Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con Impact Hub Caracas. Un omaggio alle donne italo-venezuelane che, con le loro voci e il loro esempio, mantengono vivi i valori che ci ispirano.

Vorremmo ringraziare Doctor Construcción C.A., Euroamericana de Vinos CA, Astoria Vini Venezuela, Scuola S. Bolívar e G. Garibaldi, e il resto degli sponsor per il loro prezioso supporto.

