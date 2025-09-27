Domenica e lunedì le elezioni nelle Marche, 6 candidati in corsa per la presidenza

Alle urne oltre 1,3 milioni di marchigiani chiamati domenica e lunedì ad eleggere il presidente della giunta e a rinnovare il consiglio regionale.

Saranno 1.330.501 i marchigiani, su una popolazione di 1.487.150, chiamati domenica e lunedì ad eleggere il presidente della giunta e a rinnovare il consiglio regionale.

Sei i candidati in corsa per la guida di Palazzo Raffaello e 18 liste a sostenerli: Francesco Acquaroli, governatore uscente e leader della coalizione di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Liste Civiche, Civici Marche, I Marchigiani per Acquaroli, Noi Moderati), Matteo Ricci, europarlamentare dem alla guida del centrosinistra (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista Matteo Ricci presidente, Progetto Marche Vive, Avanti con Ricci, Pace, salute, lavoro), Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Gerardi per Forza del Popolo, Lidia Mangani per il Partito Comunista Italiano e Beatrice Marinelli per Evoluzione della Rivoluzione.

Per i 30 scranni del consiglio regionale concorrono 526 candidati: 9 seggi saranno espressi dalla provincia di Ancona, 7 dalla provincia di Pesaro-Urbino, 6 dalla provincia di Macerata, 4 da quella di Ascoli Piceno e 4 dal Fermano.

I cittadini possono andare a votare dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedi' nelle 1.572 sezioni della regione: si potranno esprimere fino a due preferenze, di genere diverso, e votare anche il solo candidato, senza la lista; non è consentito il voto disgiunto. AGI