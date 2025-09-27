ANNO XIX Settembre 2025.  Direttore Umberto Calabrese

Sabato, 27 Settembre 2025 16:43

Sinner piega Atmane e va ai quarti del China Open

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Il tennista italiano Jannik Sinner, numero 2 del mondo, Il tennista italiano Jannik Sinner, numero 2 del mondo,

Il 24enne campione altoatesino ha la meglio per 6-4 5-7 6-0 dopo due ore e 21 minuti di gioco, col rivale in preda ai crampi nell'ultimo parziale.

Dopo l'esordio convincente contro Cilic, Jannik Sinner batte anche Terence Atmane e raggiunge i quarti del "China Open", torneo Atp 500 da 4.016.050 dollari, in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il 24enne campione altoatesino, che si era già imposto sul francese numero 68 del mondo poco più di un mese fa nella semifinale del 1000 di Cincinnati, ha la meglio per 6-4 5-7 6-0 dopo due ore e 21 minuti di gioco, col rivale in preda ai crampi nell'ultimo parziale. 

Sinner, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell'impianto cinese, allunga così la sua striscia positiva sul cemento dove ha sempre raggiunto i quarti di finale in tutti i tornei giocati dall'ultimo Australian Open. Con quella di oggi sono inoltre 39 su 44 le vittorie nei match giocati in questa stagione. Sinner, che a Pechino ha già vinto nel 2023 ed è a caccia del terzo titolo dell'anno dopo Melbourne e Wimbledon, affronterà ora l'ungherese Fabian Marozsan contro il quale ha vinto l'unico precedente, nel 2024 sull'erba di Halle.

Sinner, match duro e insidioso

"Il suo stile di gioco è piuttosto unico, è mancino e non ce ne sono molti. È un grandissimo giocatore e da Cincinnati è migliorato ancora molto". Jannik Sinner concede l'onore delle armi a Terence Atmane, che lo ha costretto al terzo set negli ottavi del torneo di Pechino.

"Oggi ha avuto qualche problema nel terzo set con dei crampi, ma è stato un secondo turno duro e insidioso - ha aggiunto Sinner - Nel secondo set ero avanti due volte di un break e non sono riuscito a sfruttarlo, ma questo è lo sport e succede. Forse a tratti è calata un po' la concentrazione e c'era un po' di nervosismo, ma sono molto felice di essere passato al turno successivo". AGI

Read 26 times
Published in Sport
Tagged under

Latest from Redazione Sport

Related items

More in this category: « Buon esordio di Paolini a Pechino, battuta Sevastova. A Pechino Musetti approda agli ottavi
back to top

logo lidotech 512x512

Utenti Online

Abbiamo 1065 visitatori e nessun utente online

La tua pubblicità su Agorà Magazine