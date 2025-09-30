Nelle Marche vince ancora il centrodestra, rieletto Acquaroli. Meloni, "Gli elettori hanno premiato il suo lavoro".

La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativa alle regionali nelle Marche - basata su una copertura del campione del 18% - vede Francesco Acquaroli, il presidente in carica ricandidato dal centrodestra, al 51% e il candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, al 45,9%. Beatrice Marinelli è data all'1,3 per cento.

L'affluenza definitiva per le regionali nelle Marche è al 50,01%. Nella provincia di Ancona l'affluenza è al 50,41%, ad Ascoli Piceno 48,97%, a Fermo 51,22%, a Macerata 47,02%, a Pesaro e Urbino 52,38%.

Meloni: Acquaroli vince, premiato lavoro senza sosta

"Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua Regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro". Così Giorgia Meloni sui social.

Acquaroli: dedico vittoria a presidente Meloni

"Dedico questa vittoria alla presidente Meloni: la prima che ha creduto in me" ha commentato Francesco Acquaroli rispondendo ai giornalisti nella conferenza stampa che ha seguito la sua rielezione alla guida della Regione Marche. "Sono orgoglioso di essere amico della presidente Meloni - ha aggiunto - è una persona che conosco da una vita, abbiamo lavorato insieme per tanti anni. Il lavoro del governo nelle Marche è stato importante, ma abbiamo lavorato bene anche sul territorio". "Abbiamo raccolto sul territorio tanto entusiasmo, che non poteva tradursi con un risultato elettorale differente", ha concluso Acquaroli.

Ricci, campagna controvento, ora alleanza per Paese

"Bisogna sperare che i prossimi cinque anni di questa regione siano migliori degli ultimi cinque. Spero che il presidente Acquaroli possa fare meglio e portare le Marche fuori dalla palude economica e della sanità. I cittadini hanno sempre ragione, per fortuna c'è la democrazia, penso che ora l'opposizione si debba organizzare al meglio, non sciogliere la alleanza del cambiamento perché si dovrà mettere al servizio del Paese". Lo ha detto Matteo Ricci in conferenza stampa. "Abbiamo fatto una battaglia controvento, ma non ce l'abbiamo fatta. Nessun rammarico, solo gratitudine per chi mi ha accompagnato in questo viaggio", ha aggiunto. AGI